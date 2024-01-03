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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

رئيس اتحاد السلة: اللاعبون كانوا على قدر المسئولية.. وأهدي البطولة العربية لوزير الرياضة

مجدي أبو فريخة رئيس
مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة

أعرب مجدي أبو فريخة رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة ونائب رئيس الاتحاد العربي، عن سعادته بتتويج المنتخب الوطني بلقب البطولة العربية للمنتخبات التي استضافتها مصر في صالة رقم 2 بمجمع الصالات المغطاة باستاد القاهرة الدولي.

وحقق المنتخب المصري البطولة بعد الفوز على نظيره منتخب ليبيا بنتيجة 87-62 في الدور النهائي.

وقال مجدي أبو فريخة - في تصريحات صحفية مساء اليوم - : "أبارك للاعبي المنتخب المصري الذين كانوا على قدر كبير من الثقة والمسؤولية وقاموا بتشريف مصر، كما أبارك للجهاز الفني المميز، حيث إن هذه أول بطولة يتوج بها المنتخب بعد الانتخابات الرئاسية".

وأضاف: "أقدم كافة الشكر والتقدير للدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، على جهده المبذول ودعمه المستمر والمتواصل للاتحاد ونهدي هذه البطولة له فهذا أقل شئ".

واختتم رئيس الاتحاد: "أتمنى التوفيق الدائم لمصر وللمنتخب المصري والتتويج دائمًا بالألقاب، كما أن تنظيم مصر للبطولة كان على أعلى مستوى، فقد تواجد الوفود العربية في بلدهم الثاني مصر".

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