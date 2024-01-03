حزب الله يعلن استشهاد 5 من عناصره على طريق القدس

أعلن حزب الله، استشهاد 5 من مقاتليه "على طريق القدس" في جنوب لبنان، منذ صباح اليوم.

وأحيا اللبنانيون، ذكرى استشهاد القائدين، الحاج قاسم سليماني، والحاج أبو مهدي المهندس، في الضاحية الجنوبية لبيروت.

وكانت وكالة تسنيم الإيرانية، نقلت عن مصدر مطلع، قوله: إن 4 من ضباط الشرطة الإيرانية لقوا مصرعهم من بين ضحايا انفجاري محافظة كرمان.

وكانت هيئة الطوارئ الإيرانية، أعلنت ارتفاع عدد ضحايا التفجيرين الإرهابيين في كرمان إلى 103 قتلى و141 جريحا.

ووفقا لوكالة تسنيم، كانت هناك حقيبتان مفخختان، ويبدو أن منفذ أو منفذي الهجوم فجروا القنبلتين بجهاز تحكم عن بعد.

وكشف مسؤول إيراني، للتلفزيون الرسمي، أن الانفجارين اللذان وقعا في كرمان قرب مقبرة سليماني، كان هجوما إرهابيا.

وقال محافظ كرمان الإيرانية، إن الانفجارين وقعا بفارق 10 دقائق، ولكن لا معلومات دقيقة عن أسبابهما.