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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

تحذير عاجل من البيت الأبيض بشأن الإغلاق الحكومي

البيت الأبيض
البيت الأبيض

حذرت المتحدثة باسم البيت الأبيض، كارين جان بيير، اليوم الأربعاء، من أن الولايات المتحدة تواجه مرة أخرى إغلاقا، ووقفا جزئيا للتمويل الحكومي.

وقالت جان بيير، في إفادة صحفية: “نحن على بعد 16 يوما من النقطة التي لن يتمكن فيها جزء من الحكومة من مواصلة العمل.. وبدلا من القيام بعملهم، غادر الجمهوريون واشنطن في منتصف ديسمبر ولن يعودوا حتى الأسبوع المقبل”.

وفي 30 سبتمبر، قرر مجلس النواب الأمريكي، تمرير مشروع مؤقت للموازنة لمدة 45 يومًا، لمنع الإغلاق الحكومي.

وكان عضو الكونجرس الأمريكي توم كول قال في وقت سابق، إن مجلس النواب الذي يسيطر عليه الجمهوريون قدم يوم السبت مشروع قانون لتمديد التمويل الحكومي لمدة 45 يومًا.

ويوفر المشروع مساعدات الإغاثة في حالات الكوارث في الولايات المتحدة، حسبما صرح المشرع للصحفيين، مضيفًا أن التصويت على مشروع القانون يمكن أن يتم في أقرب وقت ممكن.

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ودفعت خلافات داخلية بين الجمهوريين الذين يسيطرون على مجلس النواب، الولايات المتحدة إلى حافة الإغلاق الجزئي الرابع خلال عقد.

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