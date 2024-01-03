وزير الثقافة الفلسطيني: إسرائيل تشن حرب إبادة ضد شعبنا

كشف الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، آخر تطورات الأوضاع في قطاع غزة والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني فيه.

وأضاف وزير الثقافة الفلسطيني، في حوار مع الإعلامية ايمان الحصري، مقدمة برنامج مساء دي ام سي، المذاع عبر قناة دي ام سي، مساء اليوم الأربعاء، أن إسرائيل تشن حرب إبادة ضد الشعب الفلسطيني ، لافتا إلى أن هذه الحرب غير مسبوقة في التاريخ لإبادة الشعب الفلسطيني.

وأشار الدكتور عاطف أبو سيف وزير الثقافة الفلسطيني، إلى أن العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة حرب على البشر والحجر والشجر، وما يحدث في غزة غير مسبوقة في التاريخ.