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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

ذعر بالدور الـ11| كشف لغز جريمة مقـتل خبير وفتاة في شقة بالمعصرة

صدى البلد

يواصل رجال مباحث القاهرة، التحقيقات؛ لسرعة كشف لغز العثور على جثتي خبير زراعي وفتاة داخل شقة في المعصرة . 

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كشف اللغز

ناقش فريق من رجال مباحث القاهرة، أسرة الفتاة المعثور على جثتها مذبوحة، بجوار جثة خبير زراعي داخل شقة بالمعصرة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، ومعرفة طبيعة العلاقة بين القتيل والقتيلة.

ووضع رجال المباحث، عدة سيناريوهات؛ لحل لغز الجريمة، منها قيام أقرباء الفتاة بالتخلص من الضحية والفتاة، وهو السيناريو الأرجح، والدافع الأقوى لارتكاب الجريمة.

كما يفحص رجال المباحث، علاقات المجني عليه، لمعرفة هل توجد خلافات بينه مع أحد قد ترقى لارتكاب تلك الجريمة البشعة، فيما تتواصل الجهود لحل لغز الواقعة.

وكشفت التحريات فى واقعة العثور على جثة رجل أعمال وسيدة مقتولين داخل شقة بمنطقة المعصرة، أن القتيل خبير زراعي معروف، وحاصل على دكتوراة في تخصصه.

ودلت التحريات الأولية في واقعة العثور على جثتى رجل وسيدة مقتولين داخل شقة بالمعصرة أن الرجل تم قتله طعنا بالسكاكين فى جسده، بينما ذبح الجناة، الفتاة، من رقبتها.

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الدورالـ11.. 

أضافت التحريات أن مجهولين دخلوا المبنى وصعدوا للطابق الـ11، وظلوا بداخله حوالي ساعة، وقتلوا المجنى عليهما، ولاذوا بالفرار، ثم استقلوا سيارة.

وقال شهود عيان، إن السيدة غريبة عن المنطقة، وأن المتهمين كانوا فى حالة ذعر وهربوا بسرعة، مما أثار الشكوك لدى حارس العقار الذي شاهدهم، ولكنه لم يتمكن من الإمساك بأى منهم، وأبلغ الشرطة التى حضرت على الفور.

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البداية

تلقت أجهزة الأمن بمديرية أمن القاهرة، بلاغا، من شرطة النجدة، يفيد بوجود جثتين داخل شقة بمنطقة المعصرة.

وعلى الفور، انتقلت الأجهزة الأمنية، مدعومة بسيارات الإسعاف.

وبالفحص؛ تبين وجود جثتي رجل وسيدة، وتم نقل الجثتين للمشرحة.

ويقوم رجال المباحث بعمل التحريات، وسؤال شهود العيان، وتفريغ كاميرات المراقبة؛ للوقوف على ملابسات الواقعة، واتخاذ الإجراءات اللازمة حيالها.

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