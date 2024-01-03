تسليم 27.412 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بكفر الشيخ

أعلن محمد عبدالله، وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ، عن وصول 27412 تابلت، تنفيذاً لخطة وزارة التربية والتعليم بتطوير العملية التعليمية وفي إطار توجيهات الدكتور رضا حجازي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ.

وأكد وكيل وزارة التربية والتعليم بكفر الشيخ ، أنه جرى تسليم 27412 تابلت للصف الأول الثانوي العام من مخازن المديرية للإدارات التعليمية بكفر الشيخ، تمهيداٌ لتسليمها على أبنائنا الطلاب خلال أيام بمدارس التعليم الثانوي العام.، مؤكداً علي تنشيط وتفعيل أجهزة التابلت وذلك بمعرفة قسم التطوير التكنولوجى بالإدارات ومسئولي وحدة I T بالمدارس استعدادا لتسليم الأجهزة للطلاب.

وقد حضر تسليم أجهزة التابلت للإدارات التعليمية دكتور علاء جودة، وكيل مديرية التربية والتعليم بكفر الشيخ ، و مصطفى مرعي، مدير عام التعليم العام، وضياء الشامي، مدير عام الشئون المالية والإدارية، ومديري الإدارات التعليمية بكفر الشيخ .

وكانت قد أعلنت المدارس الثانوية تنبيهات عاجلة لجميع طلاب الصف الثاني الثانوي دفعة 2024 ، بشأن تجهيز خطوات تجهيز التابلت لعقد امتحانات نصف العام 2024 “الإلكترونية”.

حيث قالت المدارس الثانوية لطلاب الصف الثاني الثانوي ، هناك بعض التحديثات الضرورية التي يجب مراجعتها و تنفيذها على تابلت الطلاب لجميع طلبة الصف الثاني الثانوي دفعة 2024.

حيث تم التأكيد على ضرورة التأكد من تحديث البرامج علي اخر تحديث ، وأوضحت المدارس الثانوية أن خطوات تحديث برامج التابلت لطلاب الصف الثاني الثانوي تتمثل في :

الضغط علي الإعدادات (settings)

اختيار تحديث البرامج(software update)

اختيار التحميل والتنزيل (download and install)

لو تم التحديث لآخر إصدار ستظهر شاشة (your software is up to date)

كما شددت المدارس الثانوية على ضرورة قيام طلاب الصف الثاني الثانوي، بالتأكد من تحديث تطبيق Knox manage على التابلت من خلال الخطوات التالية :

افتح برنامج النوكس

اختر reload policy

اضغط على About

اضغط على update

تأكد من آخر تحديث هو Agent 23.12(2.6.3.08)

كما تم التأكيد على طلاب الصف الثاني الثانوي ، بضرورة التأكد من نزول جميع البرامج على التابلت وذلك خلال التالي:

الدخول علي المتجر (play store)

التأكد من ان جميع التطبيقات اسفلها كلمة (installed)

التأكد من وجود احدث تطبيق وهو AnyConnect على أن يكون مفعل على التابلت وحالته Umbrella.... protected

وتم التنبيه على طلاب الصف الثاني الثانوي أيضاً ، بضرورة إلغاء خاصية السطوع التلقائي للشاشة من التابلت بالخطوات التالية :

اضغط علي الضبط او Settings

ثم اضغط على display او الشاشة

قم بزيادة السطوع او brightness إلى ما قبل الخط الأحمر ثم اضغط على ايقاف السطوع التلقائي او auto brightness او اسحب الستارة وعدل السطوع المناسب واضغط على إلغاء السطوع التكيفي ثم اضغط على تم

ونصحت المدارس الثانوية طلاب الصف الثاني الثانوي ، بضرورة إطالة زمن توقف الشاشة إلى 30 دقيقة من خلال الخطوات الاتية :

اضغط علي apps او التطبيقات

اضغط على settingsاو الضبط

ثم اضغط على display او الشاشة

ثم اضغط screen timeout أو زمن توقف الشاشة

ثم اختر اخر اختيار 30 minute

وشددت المدارس الثانوية ايضا على ضرورة تحديث منصة swift Assess لآخر اصدار وهو 1.8.19 ، وتحديث الاندرويد وتحديث البرامج والتطبيقات ، وتحميل تطبيق Any Connect ، مع ضرورة الإحتفاظ بأن يكون التابلت اونلاين على شبكه الوايفاي لتلقي اخر التحديثات من الوزارة.