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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

مسئول أمريكي يؤكد تورط إسرائيل في اغتيال صالح العاروري

صالح العاروري
صالح العاروري

أفادت وكالة الصحافة الفرنسية “فرانس برس”، اليوم الأربعاء، نقلا عن مسؤول أمريكي، بأن إسرائيل نفذت غارة أدت إلى مقتل القيادي في حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، صالح العاروري.

وفي وقت سابق من اليوم، تعهد رئيس جهاز الموساد، ديفيد بارنياع، بملاحقة والقضاء على جميع قادة حركة حماس الفلسطينية المسؤولين عن مهاجمة إسرائيل. 

يأتي هذا الإعلان، بعد أقل من 24 ساعة من غارة جوية بطائرة دون طيار في لبنان، أودت بحياة صالح العاروري، نائب رئيس المكتب السياسي لحركة “حماس”.

وفي حديثه خلال جنازة مدير الموساد السابق تسفي زامير، أكد بارنياع التزام الموساد "بتصفية الحسابات" مع المتورطين في هجمات 7 أكتوبر على غلاف غزة. 

وقارن بين ما حدث في أعقاب مقتل الرياضيين الأولمبيين الإسرائيليين في ميونيخ عام 1972، مؤكدا أنه على الرغم من الوقت الذي قد يستغرقه الأمر، فإن الموساد سوف يتعقب ويعتقل المسؤولين عن تخطيط وتنفيذ الهجمات.

المقاومة الفلسطينية إسرائيل حماس صالح العاروري

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