أخبار التعليم| تنبيه بدفع المصروفات.. توجيهات من جامعة عين شمس لـ الطلاب قبل الامتحانات.. 4 يناير.. غلق باب الترشح لمنصب عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة

نشر موقع "صدى البلد"، العديد من الأخبار التعليمية المهمة خلال الساعات الأخيرة، وفيما يلي ننشر موجزا لأحدث أخبار التعليم المنشورة خلال الساعات الماضية.

اعرف الأوراق المطلوبة للتقديم بالجامعات الخاصة التيرم الثاني

تستقبل الجامعات الخاصة والأهلية الطلاب بمختلف الكليات خلال إجازة منتصف العام الدراسي، وذلك للالتحاق بها بالفصل الدراسي الثاني.

تجارة حلوان: بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول 9 يناير

بدأت كليات جامعة حلوان الاستعدادات لانطلاق امتحانات الفصل الدراسي الأول 2024، وفقا لقرارات المجلس الأعلى للجامعات ووزارة التعليم العالي والبحث العلمي.

محاضرة عامة حول Paratexts: Theory and Methodology“ بألسن عين شمس.. اليوم

تستضيف كلية الألسن جامعة عين شمس، أحد أهم علماء اللسانيات في العصر الحديث الدكتورة منى بيكر، مدير مركز الترجمة والدراسات الحضارية بجامعة مانشستر في إنجلترا ونائب رئيس الجمعية العالمية لدراسات الترجمة والثقافات المتعددة وأستاذ زائر في كل من جامعة هونج كونج بالصين وجامعة ميدليكس بالمملكة المتحدة وجامعة أوسلو بالسويد ولها العديد من المؤلفات والدراسات في مجال الترجمة، وذلك في تمام الحادية عشرة من صباح اليوم الخميس الرابع من يناير 2024 بقاعة المؤتمرات بكلية الألسن.

تنبيه بدفع المصروفات.. توجيهات من جامعة عين شمس لـ الطلاب قبل الامتحانات

شددت كلية الطب جامعة عين شمس، على طلابها بضرورة الالتزام بحضور امتحانات منتصف العام في مواعيدها المحددة بالجداول المعلنة في الكلية، مؤكدة ضرورة سير العملية التعليمية بانضباط.

4 يناير.. غلق باب الترشح لمنصب عميد كلية السياسة والاقتصاد جامعة القاهرة

أعلنت جامعة القاهرة، عن فتح باب الترشح لمنصب عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة وذلك حتى يوم الخميس الموافق 4 يناير وذلك بناء على قرار وزير التعليم العالى رقم 2863 بشأن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح عميد كلية الأقتصاد والعلوم السياسية .

قمر التربيع الثاني والأخير لشهر جمادى الآخرة يزين السماء اليوم

تشهد سماء مصر اليوم الخميس ظهور قمر التربيع الثاني لشهر جمادى الآخر لعام 1445هـ (ليعلن لنا قرب نهاية الشهر وقرب بداية شهر رجب) حيث إننا يفصلنا عن نهاية الشهر الحالي واستقبال هلال الشهر الجديد 9 أيام، وسيكون تربيع القمر فرصة يترقبها جميع هواة الفلك والمهتمون بهذا المجال لمشاهدتها ورصدها وتصويرها، وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية عن هذه الظاهرة.