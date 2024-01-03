عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

الرواق الأزهري بشمال سيناء يحتفل بالدارسين الخاتمين للقرآن الكريم

الرواق الأزهري بشمال
الرواق الأزهري بشمال سيناء يحتفل بالدارسين الخاتمين للقرآن

قامت إدارة فروع الرواق الأزهري بشمال سيناء، اليوم /الأربعاء/، بالاحتفال بالدارسين الخاتمين للقرآن الكريم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة الأزهرية، بحضور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية محمد عبد العظيم، ومدير فرع رواق شمال سيناء حسين عبدالعزيز، ومديرو الإدارات وموجهو العموم وأولياء الأمور.


وأوضحت الإدارة - في بيان اليوم - أن الدارسين جرى امتحانهم تتابعيا لحين الامتحان الختامي ويكون الكترونياً - مسجلا بالفيديو - للشفافية ودقة الدرجة الحاصل عليها الدارس.


وأثنى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية محمد عبد العظيم، على الجهد المبذول من إدارة الرواق الأزهري، مطالبا الدارسين بالحفاظ على مستواهم، والإكثار من المراجعة، وتثبيت الحفظ لأن التفوق في حفظ القرآن ينعكس على بقية المواد الدراسية، وتجعل صاحبه متفوقا في شتى المجالات.


من جهته، أكد موجه عام القرآن الكريم الشيخ البهنساوى النجار فضل حفظ القرآن الكريم، وأثره في حياة الفرد وآخرته.


واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والهدايا على الخاتمين والمحفظين والمنسقين. 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

قبل الزيادة الجديدة.. موعد إخلاء وحدات الإيجار القديم وفسخ العقد رسميا

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

ترشيحاتنا

رئيس القومي لذوي الإعاقة توضح وسائل استقبال الشكاوى بالمجلس

البحث عن اللقب الثامن.. تاريخ منتخب مصر الوطني مع كأس أمم أفريقيا

وسط تصاعد التوتر.. 4 بالونات صينية تمر فوق تايوان

تسليم 27.412 تابلت لطلاب الصف الأول الثانوي بكفر الشيخ

مسئول أمريكي يؤكد تورط إسرائيل في اغتيال صالح العاروري

اللواء سمير فرج: انتخاب حماس من الشعب الفلسطيني يحولها إلى حزب سياسي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بالأحمر الجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها على السوشيال ميديا

الفرق كبير.. عارضة أزياء ترتدي فستان إليسا تثير الجدل بالسوشيال ميديا|شاهد

بـ فتحة من الساق .. بوسى تثير الجدل بالأحمر النارى | شاهد

بعد قرار التعليم..أعراض تثير القلق بين أولياء الأمور بسبب المرض المنتشر بالمدارس

فيديو

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ