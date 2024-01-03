الرواق الأزهري بشمال سيناء يحتفل بالدارسين الخاتمين للقرآن الكريم

قامت إدارة فروع الرواق الأزهري بشمال سيناء، اليوم /الأربعاء/، بالاحتفال بالدارسين الخاتمين للقرآن الكريم بقاعة الاجتماعات الكبرى بديوان عام المنطقة الأزهرية، بحضور رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية محمد عبد العظيم، ومدير فرع رواق شمال سيناء حسين عبدالعزيز، ومديرو الإدارات وموجهو العموم وأولياء الأمور.



وأوضحت الإدارة - في بيان اليوم - أن الدارسين جرى امتحانهم تتابعيا لحين الامتحان الختامي ويكون الكترونياً - مسجلا بالفيديو - للشفافية ودقة الدرجة الحاصل عليها الدارس.



وأثنى رئيس الإدارة المركزية لمنطقة شمال سيناء الأزهرية محمد عبد العظيم، على الجهد المبذول من إدارة الرواق الأزهري، مطالبا الدارسين بالحفاظ على مستواهم، والإكثار من المراجعة، وتثبيت الحفظ لأن التفوق في حفظ القرآن ينعكس على بقية المواد الدراسية، وتجعل صاحبه متفوقا في شتى المجالات.



من جهته، أكد موجه عام القرآن الكريم الشيخ البهنساوى النجار فضل حفظ القرآن الكريم، وأثره في حياة الفرد وآخرته.



واختتم الحفل بتوزيع الشهادات والهدايا على الخاتمين والمحفظين والمنسقين.