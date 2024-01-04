سمير راغب: طريقة اغتيال العاروري تتشابه مع ما حدث لـ أيمن الظواهري

كشف العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، تفاصيل اغتيال العاروري، موضحا أن هناك عناصر للمراقبة وعناصرالكشف القريب تستطيع أن تقترب من المكان وتؤكد المعلومة وتبعث الأحداث.



وأكد راغب خلال لقائه ببرنامج يحدث في مصر ،المذاع على فضائية ام بي سي مصر، تقديم الإعلامي شريف عامر، أن طريقة إغتيال العاروري هي نفس طريقة إغتيال ايمن الظواهري.

وقال العميد سمير راغب رئيس المؤسسة العربية للتنمية والدراسات الإستراتيجية، إن أمريكا ليس لديها الدوافع لصراع كبير ولا حزب الله ولا إسرائيل، فإسرائيل تعتبر العراق جبهة انفتحت لهم، والحوثيين جبهة انفتحت بالاضافة للضفة الغربية وغزة وايران وهذا ما تعتبره إسرائيل هو “سيناريو يوم القيامة”.

وأضاف راغب، أن اسرائيل تطلق ١٥٠٠ صاروخ بشكل يومي في حرب غزة.

إسرائيل وأمريكا وحزب الله ليس لديهم دوافع لصراع طويل

وصرح العميد سمير راغب أن إسرائيل وأمريكا وحزب الله ليس لديهم دوافع لصراع طويل.