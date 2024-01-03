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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

لطلاب الإعدادية والثانوية.. انطلاق القوافل التعليمية بمحافظة أسوان ضمن مبادرة «حياة كريمة»

انطلاق القوافل التعليمية
انطلاق القوافل التعليمية بمحافظة أسوان ضمن مبادرة حياة كريمة

انطلقت بمحافظة أسوان، فعاليات القوافل التعليمية لطلاب الشهادة الاعدادية والثانوية العامة، التي يتم تنفيذها ضمن المحور التعليمي للمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، تحت رعاية رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي.


وقال وكيل أول وزارة التربية والتعليم بأسوان محمد فؤاد الرشيدي - في تصريح صحفي اليوم - إن القوافل التعليمية، يأتي تنفيذها هذا العام تحت شعار "الجمهورية الجديدة.. العلم والعمل"، وتستمر حتى 5 يناير، وتستهدف طلاب أسوان ونصر النوبة وكوم امبو ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"بهدف زيادة معدلات التحصيل الدراسى للطلاب وشرح بعض الجزئيات فى المناهج وأساليب أسئلة الامتحانات لتحقيق التفوق .


وكان الرشيدي قد تسلم - في وقت سابق اليوم - مهام عمله مديرا للتربية والتعليم بأسوان، خلفا لـ عبد الكريم لطفي.
وفي سياق متصل، أفاد بيان صحفي أصدرته محافظة أسوان اليوم، بأن طلاب مدرسة محمد وعبد الوهاب طاهر رزق الرسمية للغات بالصداقة الجديدة بمدينة أسوان، قدموا الشكر والتقدير للمحافظ، وأهدوا "باقة ورد"، ودرع المدرسة، وذلك بحضور غنية محمد مدير إدارة أسوان التعليمية، ومسئولي المدرسة.


جاءت هذه اللفته من الطلاب؛ تعبيراً عن الدور الكبير الذي قام به المحافظ، والذي ساهم في إنشاء المدرسة ودخولها الخدمة بالعام الدراسي الحالي، والتي أقيمت على مساحة 2400 م2، وبتكلفة 1.8 مليون جنيه، وتضم 18 فصلا دراسيا، كمرحلة أولى؛ مما أثمر عن توفير الاستقرار التعليمي للطلاب.


من جانبه، قدم المحاف شكره للطلاب على هذه اللفته، مؤكداً أن هناك طفرة كبيرة من الإنجازات يتم تنفيذها على أرض المحافظة في قطاع التعليم سواء داخل القرى المدرجة ضمن مبادرة الرئيس عبد الفتاح السيسي "حياة كريمة" أو غيرها من القرى الأخرى بمختلف مراكز ومدن المحافظة، وكل ذلك نتاج منظومة عمل متناغمة بروح الفريق الواحد بين مختلف الجهات.

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