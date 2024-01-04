أقرت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أسعار جديدة لشرائح الكهرباء والتي يتم تطبيقها بداية من الشهر الجاري على أن تستمر حتى يوم 30 يونيو المقبل ذلك بعدما أجلت الحكومة لأكثر من مرة زيادة أسعار الكهرباء مراعاة للظروف الاقتصادية للمواطنين، وينص القانون علي عقوبات رادعة لمن يقوم بسرقة التيار الكهربائي.

نص العقوبات

يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر وبغرامة لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه أو بإحدى العقوبتين كل من استولى بغير حق على التيار الكهربائى ومطالبة سارق التيار الكهربائي بسداد قيمة التيار الكهربائي المسروق، بالإضافة إلى سداد ما يساوي ضعف قيمة التيار المسروق غرامة عن مدة 12 شهرا كحد أقصى.