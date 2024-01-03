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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس البورصة : زعماء التلاعب اختفوا .. وتحسن في نزاهة السوق

صدى البلد

أكد رئيس البورصة المصرية أحمد الشيخ  تراجع حالات التلاعب في السوق المصرية مشيرا إلى أن زعماء التلاعب اختفوا من السوق، مما يشير إلى تحسن في نزاهة السوق المصرية بدعم من جهود البورصة في محاربة التلاعب والحد من المخاطر.

أشار الشيخ أيضًا خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء إلى الفرق بين التلاعب والمضاربة، حيث يعتبر الأخير غير ضار وجزءاً من النشاط التجاري العادي في السوق، في حين أن التلاعب يعتبر مضرًا ويجب مكافحته.

لفت الشيخ أيضًا إلى أن الاستثمار في الأوراق المالية يحمل مخاطر، ودور البورصة هو تقليل هذه المخاطر، وأن التلاعب موجود في جميع الأسواق بما في ذلك سوق البورصة، وأن هناك جهودًا للقضاء على هذه الظاهرة.

وأشار رئيس البورصة إلى جهود الترويج للسوق المصرية، بما في ذلك إضافة التعليم المالي والاستثمار في الأوراق المالية في المناهج التعليمية، وذلك بهدف زيادة الوعي المالي وتعزيز المشاركة في السوق.

وأخيرًا، أوضح الشيخ  أن البورصة المصرية قد شهدت ارتفاعًا كبيرًا خلال عام 2023، حيث ارتفع المؤشر الرئيسي ومؤشري 70 و100 بنسبة تزيد عن 90٪، وذلك على الرغم من الظروف الاقتصادية الصعبة التي تمر بها البلاد.. ويعزو هذا الارتفاع إلى تفاؤل المستثمرين بمستقبل الاقتصاد المصري ورغبتهم في شراء أصول لأغراض التحوط.
 

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