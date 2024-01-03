الشيخ : 3 شركات تقدمت للقيد في البورصة استعدادًا للطرح قريبا

كشف رئيس مجلس إدارة البورصة المصرية، أحمد الشيخ، عن وجود ثلاث شركات تقدمت للقيد في البورصة المصرية استعدادًا للطرح في المستقبل القريب.

أضاف الشيخ خلال مؤتمر صحفي اليوم الأربعاء أن إدارة البورصة تعمل على الترويج لعملية القيد وجذب مستثمرين جدد من خلال لقاءات مع منظمات رجال الأعمال والجامعات، بالإضافة إلى التعاون مع مكاتب التمثيل التجاري لتزويدهم بالبيانات اللازمة للترويج للقيد في البورصة.

وتوقع الشيخ أن يعاود المستثمرون الأجانب استثماراتهم في البورصة المصرية في المستقبل القريب، نظرًا لانخفاض أسعار الفائدة عالميًا وتنافسية سوق المال المصري، بما في ذلك تنوع القطاعات التي تصل إلى 18 قطاعًا وحجم السوق الضخم الذي يتجاوز 105 ملايين نسمة.

وشهدت البورصة المصرية زيادة في أعداد المستثمرين الجدد خلال عام 2023، حيث بلغ عدد المستثمرين الأفراد الجدد 381.8 ألف مستثمر مقارنة بـ 175.8 ألف مستثمر في عام 2022، وكان هناك أيضًا زيادة في عدد المستثمرين الجدد من المؤسسات، حيث بلغ 3800 مستثمر في عام 2023 مقابل 1500 مستثمر في عام 2022.

وتشهد البورصة المصرية ازديادًا في عدد المستثمرين الأفراد الجدد، حيث بلغ عددهم 381.8 ألف مستثمر خلال عام 2023، مقابل 175.8 ألف مستثمر في عام 2022 و57.8 ألف مستثمر في عام 2021، و24.4 ألف مستثمر في عام 2020، و28.3 ألف مستثمر في عام 2019. هذا يشير إلى زيادة الاهتمام بالبورصة المصرية وزيادة عدد الأفراد الذين يشاركون في السوق.

