رئيس البورصة : ارتفاع عدد المتعاملين إلى 30 ألفًا في جلسة التداول

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية، أن الارتفاعات التي شهدتها البورصة خلال عام 2023 وتحقيق القمم التاريخية نتيجة التنسيق والتكامل مع الرقابة المالية وهيئة الاستثمار، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز نجاح البورصة المصرية.

اشار أيضًا إلى أنه تم التنسيق مؤخرًا مع جمعيات رجال الأعمال في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة لتبسيط إجراءات الاستثمار في البورصة.

ولفت الشيخ إلى أن عدد عملاء البورصة وصل إلى 30 ألف عميل في جلسة التداول الواحدة، وهناك ارتفاع في قيمة التعاملات وكمية التعاملات وعدد العمليات وعدد العملاء وعدد العملاء الجدد وتوزيع فئات العملاء حسب الفئات العمرية وتمثيل شرائح العملاء من حيث السن.

وأكد الشيخ خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض حصاد البورصة المصرية في عام 2023، أن أرباح الشركات المقيدة في البورصة قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل إيجابي على أداء أسهم ومؤشرات البورصة.

