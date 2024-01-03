عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

رئيس البورصة : ارتفاع عدد المتعاملين إلى 30 ألفًا في جلسة التداول

صدى البلد

قال أحمد الشيخ، رئيس البورصة المصرية،  أن الارتفاعات التي شهدتها البورصة خلال عام 2023 وتحقيق القمم التاريخية نتيجة التنسيق والتكامل مع الرقابة المالية وهيئة الاستثمار، بهدف تسهيل إجراءات الاستثمار وتعزيز نجاح البورصة المصرية.

اشار أيضًا إلى أنه تم التنسيق مؤخرًا مع جمعيات رجال الأعمال في القاهرة والإسكندرية، بالإضافة إلى توقيع بروتوكولات تعاون مع الجامعات الحكومية والخاصة لتبسيط إجراءات الاستثمار في البورصة.

ولفت الشيخ إلى أن عدد عملاء البورصة وصل إلى 30 ألف عميل في جلسة التداول الواحدة، وهناك ارتفاع في قيمة التعاملات وكمية التعاملات وعدد العمليات وعدد العملاء وعدد العملاء الجدد وتوزيع فئات العملاء حسب الفئات العمرية وتمثيل شرائح العملاء من حيث السن.

وأكد الشيخ خلال المؤتمر الصحفي لاستعراض حصاد البورصة المصرية في عام 2023، أن أرباح الشركات المقيدة في البورصة قد ارتفعت بشكل كبير خلال السنوات الأخيرة، مما أثر بشكل إيجابي على أداء أسهم ومؤشرات البورصة.
 

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

التعليم تعلن انتشار الجديري المائي بين طلاب المدارس .. وتصدر قرارا عاجلاً

استيلاء على نحو 17 مليونا..الأموال العامة العليا تحيل قضية فساد كبرى بوزارة المالية.. خاص

تحذير عاجل من الأرصاد الجوية عن طقس الساعات المقبلة

11 قرارًا حكومياً مع بداية 2024| أول تعليق من رئيس الوزراء بعد رفع الأسعار.. وبشرى سارة قريباً

الدخان "ولع" محدش يشتري!| ماذا يحدث في سوق السجائر؟ وإلى أين تذهب الأسعار؟

قرار عاجل من التعليم.. مرض خطير ينتشر بالمدارس يثير الجدل بالسوشيال ميديا

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

قدّام زباين المطعم| خلّص على أخوه وضرب نفسه بالرصاص بمحل كبابجي شهير بأكتوبر

ترشيحاتنا

مترو الإسكندرية ينطلق.. وخط قطار أبو قير يتوقف الجمعة

للمرة 12 في تاريخه| باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي

تاريخي| مبابي يحقق رقما قياسيا جديدا مع باريس سان جيرمان

كم يوما متبقيا على رجب 2024؟.. 10 أيام استعدوا لشهر الله الأصب

ضربه ببلطه على رأسه .. ابن ينهي حياة أبيه بالدقهلية

مسؤول أمريكي: الانفجار قرب ضريح قاسم سليماني أشبه بهجمات داعش


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطلاق بيحلى .. آيتن عامر تثير تساؤلات الجمهور عن فقدان وزنها

مش هتصدق.. منى الشاذلي بين الماضي والحاضر| شاهد

في ذكرى عقاب مارتن لوثر .. ما معنى الحرمان الكنسي ؟

بالأحمر الجريء.. هيفاء وهبي تثير الجدل بجمالها على السوشيال ميديا

فيديو

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

عملية فى شبكية العين.. أخر تطورات الحالة الصحية لـ ماجد المصري

نوال عبد الشافي: سعيدة جدا بترشحي لجائزة الـ joy awards |خاص

إثيوبيا تستهدف الأمن القومي العربي.. سيطرة آبي أحمد على ميناء بربرة بالصومال |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ