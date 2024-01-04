ارتفاع أعداد المستثمرين بالبورصة المصرية إلى 313 ألفا خلال 2023

عقدت البورصة المصرية مؤتمرا صحفيا أمس الأربعاء لاستعراض ما حققته سوق المال المصرية على مدار عام 2023 حيث من أرقامًا قياسية خلال العام الماضي سواء على مستوى زيادة المؤشرات لتتفوق على أسواق المال العربية والعالمية، وفق التقرير السنوي الصادر عن البورصةالمصرية.

وارتفع رأس المال السوقي بأكثر من 758 مليار جنيه ليتجاوز 1.7 تريليون جنيه، وزاد عدد المستثمرين الجدد لأكثر من 300 ألف مستثمر ليقترب عدد المستثمرين من مليون مستثمر.

ارتفع مؤشر "إيجي إكس 30" المحدد النسبي لأكبر 30 سهكا مقيدة بالبورصة بنسبة 70.53% ليغلق عند مستوى 24894 نقطة.

ارتفاع مؤشر الأسهم المتوسطة بنسبة 95%

وصعد مؤشر "إيجي إكس 30 محدد الأوزان" بنسبة 70.29% ليغلق عند مستوى 30181 نقطة، وقفز مؤشر "إيجي إكس 30 للعائد الكلي" بنسبة 76.48% ليغلق عند مستوى 10597 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة "إيجي إكس 70 متساوي الأوزان" بنسبة 95.34% ليغلق عند مستوى 5473 نقطة، وصعد مؤشر "إيجي إكس 100 متساوي الأوزان" بنسبة 90.09% ليغلق عند مستوى 7880 نقطة، وقفز مؤشر تميز بنسبة 78.85% ليغلق عند مستوى 6380 نقطة.

ارتفاع أعداد المستثمرين إلى 313 ألف مستثمر

كما ارتفعت أعداد المستثمرين الجدد بالبورصة المصرية إلى 313.2 ألف مستثمر خلال التسعة شهور الأولى من عام 2023 مقابل 131.2 ألف مستثمر خلال نفس الفترة من العام الماضي، ووزع عدد المستثمرين الجدد بين 311 ألف مستثمر من الأفراد، و2.6 ألف مستثمر من المؤسسات.

وبذلك زادت أعداد المستثمرين بالبورصة إلى 839 ألف مستثمر موزعين بين 99% من الأفراد، و1% من المؤسسات، ومن حيث الجنسيات وزع بين 99% مصريين، و1% للأجانب، و0.01% للعرب.

وبإضافة 313.2 ألف مستثمر جديد، سجلت البورصة رقمًا قياسيًا في أعداد المستثمرين، إذ بلغ عدد المستثمرين الجدد خلال عام 2022 عدد 177.5 ألف مستثمر، من 59.6 ألف مستثمر خلال عام 2021، ومن 25 ألف مستثمر خلال عام 2020، ومن 29.6 ألف مستثمر خلال عام 2019.

البورصة المصرية تتصدر أداء بورصات العالم خلال الربع الثالث من 2023

تصدرت البورصة المصرية، أداء بورصات العالم خلال الربع الثالث (1 يوليو وحتى 30 سبتمبر عام 2023) بنسبة نمو 14.02% متفوقة على بورصة لندن التي حققت صعود بنسبة 1.02%، فيما تراجعت أسواق المال بفرنسا وأمريكا واليابان بنسبة 3.58%، 3.65%، 4.01%، على التوالي.

كما تفوقت بورصة مصر على بورصات المنطقة العربية خلال الربع الثالث، تليها بورصة دبي بنسبة 9.8%، وفي المركز الثالث بورصة المغرب بنسبة 2.47%، أعقبها أبو ظبي بنسبة 2.46%، فيما تراجعت أسواق المال في تونس، والسعودية، والأردن، وسلطنة عمان، والبحرين بنسبة 5.48%، 3.5%، 2.09%، 2.08%، 0.96%، على الترتيب.