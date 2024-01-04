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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

للمرة 12 في تاريخه| باريس سان جيرمان بطلا لكأس السوبر الفرنسي

باريس سان جيرمان
باريس سان جيرمان

نجح باريس سان جيرمان في التتويج  بكأس السوبر الفرنسي بالفوز على تولوز بهدفين دون رد، مساء الأربعاء، على ملعب حديقة الأمراء.

سجل لي كانج إن وكيليان مبابي في الدقيقتين 3 و45 ليفوز العملاق الباريسي باللقب للمرة 12 في تاريخه معززا رقمه القياسي.

لم يجد بي إس جي صعوبة في تجاوز منافسه حيث سجل هدفه الأول بعد مرور أقل من 3 دقائق، ولعب زاير إيمري كرة عرضية داخل منطقة الجزاء إلى عثمان ديمبلي ليمررها إلى كانج إن ليسجل الكوري في الشباك، ووصل الفريق الباريسي إلى مرمى منافسه كثيرا حيث أضاع مبابي وباركولا وحكيمي ولوكاس هرنانديز محاولات أخرى خطيرة.

وكاد تولوز أن يقلب الطاولة على بي إس جي مرتين، حيث أضاع جابرييل سوازو فرصة خطيرة في الدقيقة 17، وفي آخر ربع ساعة من الشوط الأول، سدد دالينجا مهاجم تولوز كرة أبعدها جيانلويجي دوناروما بمساعدة القائم الأيسر، وفي الثواني الأخيرة اخترق مبابي داخل منطقة الجزاء وسدد بقوة في الشباك مسجلا الهدف الثاني.

كان فريق تولوز الأفضل والأخطر على مدار الشوط الثاني وضغط بقوة في بدايته ساعيا لتقليص النتيجة بأربع محاولات خطيرة على مرمى دوناروما، ووسط صحوة تولوز سدد أشرف حكيمي ركلة حرة في الدقيقة 56 أبعدها القائم الأيمن، وفي الدقيقة 65 تحرك لويس إنريكي مدرب بي إس جي لتنشيط المحاور الهجومية حيث أشرك كولو مواني وماركو أسينيسيو مكان برادلي باركولا وعثمان ديمبلي، وبعدها بخمس دقائق اضطر إنريكي لاستبدال المدافع السلوفاكي ميلان سكرينيار بسبب إصابته ليشارك مكانه الوافد الجديد لوكاس بيرالدو.

وهدأ إيقاع الفريق الباريسي كثيرا ولم تسفر تبديلات إنريكي عن تحسين الأداء بل فرض فريق تولوز سيطرته تماما على المستويين الدفاعي والهجومي، واحتسب الحكم أربع دقائق وقت بدل ضائع، نجح خلالها دوناروما في التصدي لفرصتين ليخرج بشباك نظيفة ويؤمن تتويج بي إس جي بأول ألقاب الموسم الجاري.
 

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