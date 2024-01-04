أول تعليق من الجزيري على مستحقاته لدى الزمالك وانضمامه لمنتخب تونس| شاهد

أكد سيف الدين الجزيري مهاجم الزمالك، أنه سعيد بالانضمام إلى قائمة منتخب تونس، لمشاركته في كأس الأمم الإفريقية 2023 في كوت ديفوار.

وقال الجزيري، خلال حديثه بقناة "أون تايم سبورت": "سعيد بتواجدي بقائمة منتخب تونس، نسعى ونجتهد لتقديم أفضل مستوى مع النسور، والمنافسة ببطولة كأس الأمم الإفريقية صعبة، وجميع المنتخبات قوية.. كما أن منتخب تونس يمتلك لاعبين كبار وأصحاب خبرات".



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وأضاف الجزيري: "نادي الزمالك اسم كبير، ويعيش حاليا حالة من الاستقرار، لذلك أرى أن الأمور تسير بشكل جيد، حيث إن مجلس الإدارة لم يقصر، وهناك حلولا وضعت لإنهاء أزمة المستحقات المالية".



واختتم: "سعيد بتجديد تعاقد أحمد فتوح مع الزمالك، فهو لاعب كبير ويمتلك مهارات، إنه من أفضل اللاعبين، لذلك تواجده أمر مهم للفريق".



ويلعب نسور قرطاج، الساعي للتتويج بلقبه الثاني في أمم إفريقيا بعد نسخة عام 2004 التي أقيمت بملاعبه، ضمن المجموعة الخامسة بمرحلة المجموعات في المسابقة القارية إلى جانب منتخبات مالي وجنوب إفريقيا وناميبيا.