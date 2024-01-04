مروان عطية قبل أمم أفريقيا: عندنا محمد صلاح بنفتخر بيه| شاهد

قال مروان عطية لاعب منتخب مصر لكرة القدم، إن جميع اللاعبين في مصر تنتظر بطولة أمم إفريقيا والجميع يحضر بشكل جيد وفي المعسكر يتم العمل بشكل جيد.

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وأضاف عطية خلال تصريحاته لقناة اون تايم سبورت على هامش مران المنتخب اليوم، إن البطولة غائبة عن مصر منذ فترة وأن الدوافع في تلك المرة كبيرة لتحقيقها، ولدينا استعدادات جيدة، وأن الحب يسود معسكر المنتخب.

وأكد نجم المنتخب أن الفريق يضم العديد من النجوم المحترفين على رأسهم محمد صلاح الذي قال عنه بأنه يفتخر به، ومصطفى محمد وتريزجيه وحجازي ومرموش، ويتم التحضير بشكل جيد لتحقيق البطولة.