قنبلة| عواد: مسئول زملكاوي وراء استبعادي من معسكر المنتخب| شاهد

فجر محمد عواد، حارس الزمالك، مفاجأة بشأن استبعاده من قائمة منتخب مصر بأول معسكر تحت قيادة البرتغالي روى فيتوريا المدير الفني للفراعنة.

وقال عواد، عبر قناة "أون تايم سبورت 2": "الزمالك طلب إعفائي من قائمة المنتخب في أول معسكر للفراعنة تحت قيادة فيتوريا، ولا أعلم السبب الحقيقي حتى الآن، حيث إن هناك مسؤول تحدث مع الجهاز الفني للمنتخب وطلب عدم ضمي".

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وأضاف: "لا أفكر في الاعتزال الدولي رغم استبعادي المستمر من قائمة المنتخب المصري، سوف أسعى واجتهد لكي أكون متواجدا خلال الفترة المقبلة".



وواصل: "محمد صبحي حارس كبير، وله مستقبل، وكنت أتمنى أن أتواجد بكأس الأمم الإفريقية، لكن هذا رزق صبحي وعلاقتي به جيدة، كما أنني احترم وجهة نظر فيتوريا".

وعن حقيقة خلافه مع محمد الشناوي حارس الأهلي، علق: "لا يوجد أي خلاف، وعلاقتي به رائعة، حيث إننا نتحدث كثيرا أثناء المعسكرات في فترة تواجدي بالمنتخب".

وأكمل: "أحمد ناجي مدرب حراس المنتخب السابق، لقد وعدني بالانضمام لقائمة المنتخب في كأس الأمم الإفريقية 2017".

وحول تعاقده مع الزمالك، أشار: "ينتهي مع الزمالك آخر الموسم، ويحق لي التوقيع لأي فريق حاليا، لكن رغبتي الاستمرار بصفوف القلعة البيضاء، حيث جلست مع حسين لبيب رئيس النادي من أجل مناقشة التجديد".