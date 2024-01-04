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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

شبانة: مصر قادرة على الفوز بأمم أفريقيا.. ويجب دعم ومساندة اللاعبين

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن المجموعة الحالية في منتخب مصر، قادرين على الفوز بكأس أمم إفريقيا، وتحت قيادة الجهاز الفني بقيادة روي فيتوريا، مشيرًا إلى أن كل منتخبات القارة (تعمل حساب) للمنتخب الوطني.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "يجب أن ندعم منتخب مصر، ولاعبيه بقيادة محمد صلاح الذي يعتبر نموذج عن الرياضة المصرية، وعلينا المحافظة عليه ومساندته، حتى لو اختلفنا معه في بعض وجهات النظر".

وأضاف: "تصريحات صلاح كانت مقصودة وهو يدلي بأحاديث لوسائل الإعلام العالمية، عندما أكد على رغبته في قيادة المنتخب المصري من أجل حصد بطولة أمم إفريقيا، على عكس لاعبين آخرين مثل أونانا حارس مرمى الكاميرون الذي أصر على التواجد مع مانشستر يونايتد أمام توتنهام، وبعدها الانضمام لمنتخب بلاده يوم 15 يناير".

وزاد: "هذه الروح هي من ستجعلنا نساند منتخب مصر وندعمه، لأننا قادرين على الفوز باللقب، ونحن أفضل من منتخبات كثيرة في القارة، بل أننا في السنوات الأخيرة لدينا حظوظ كبيرة أمام المغرب التي فازت بالمركز الرابع في المونديال الأخير".

وأشار إلى منتخب مصر يضم وفرة عددية وقائمة قوية من اللاعبين في كل المراكز، لذلك علينا جميع أن ندعم ونساند المنتخب المصري، مبديًا استيائه من الهجوم ضد فيتوريا بسبب عدم اختيار بعض الأسماء بل ان البعض أصبح يدعو على المنتخب ويتمنى الخسارة لبلده، لمجرد عدم ضم لاعب او استبعاد آخر.

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