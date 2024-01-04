شبانة: بيراميدز سيكمل في قضية الشيبي رغم قرار الانضباط..ومحامي الشحات قد يلجأ للفيفا

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن هناك نظام معين ولوائح يجب على الجميع احترامها، وتصرف بيراميدز ولاعبه محمد الشيبي بتقديم شكوى في القضاء المدني كان قرار غير لائق مطلقا، وكان يجب اتباع اللائحة والقوانين الرياضية، وتصعيد الأزمة حتى لو وصلت إلى الفيفا.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث على شاشة قناة etc: "الشيبي خالف اللوائح الداخلية والنظام الأساسي للاتحاد المصري وكذلك الاتحاد الدولي لكرة القدم، وقام باللجوء للقضاء المدني، في واقعة صدر فيها عقوبة رسمية من لجنة المسابقات".

وأضاف: "حسين الشحات خضع للتحقيق في النيابة العامة، وقام بالإدلاء بأقواله في بلاغ الشيبي، رغم التصالح بين الطرفين في الملعب، وإصدار بيانات للاعتذار، وصدر عقوبة من لجنة المسابقات، وبعدها فوجئنا بلجوء اللاعب للقضاء".

وأكمل: "أشرف عبدالعزيز محامي الشحات، قدم العديد من الطلبات للنيابة العامة، يطلب فيها استدعاء أفشة وطاهر وكهربا للشهادة، ومعهم جمال علام رئيس اتحاد الكرة، وعامر حسين رئيس لجنة المسابقات، وسؤالهم حول مخالفة اللاعب للقوانين الخاصة باتحاد الكرة والفيفا في تقديم البلاغ، كما طلب الاستعلام من اتحاد الكرة عن مراقب المباراة وسماع أقوال المراقب وضم تقرير المراقب للقضية".

وزاد: "بعد طلبات محامي الشحات، اتحاد الكرة قرر أن يتخذ قرارات حاسمة في هذا الملف رغم تقديم الأهلى شكوى رسمية منذ أكثر من شهر، لا اعرف لماذ انتظروا 30 يوم للإعلان عن تحويل محمد الشيبي إلى لجنة الانضباط، وسيخضع للتحقيق أمامها، وصاحب فكرة البلاغ ليس اللاعب، ولكن مسئولي ناديه".

وأكد: "بيراميدز سيكمل في قضية محمد الشيبي، ولن يتراجع عن الإكمال في هذا الملف، ولن يفرق معهم عقوبات لجنة الانضباط ضد اللاعب، واتحاد الكرة يأخذ وقت طويل لحين حسم أي ملف، فقد اصدروا قرارا بتحويل اللاعب المغربي للانضباط بعد شهر من شكوى الأهلي، والقضية آخرها قد يكون غرامة مالية للاعب".

وأردف: "الأهلي وحسين الشحات ومحاميه لن يصمتوا مطلقًا، وسيتم تصعيد الأزمة بعد انتهاء النيابة من الحصول على اقوال جميع الأطراف، وبعدها قد يتم رفع القضية إلى الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا)، وتقديم شكوى رسمية ضد بيراميدز والشيبي وكذلك اتحاد كرة القدم، بسبب اللجوء للقضاء العادي وهو مخالف اللوائح".

واستطرد: "من الوارد أن ترى النيابة تحويل القضية إلى المحكمة، وسوف يتم استدعاء كل الأطراف وقتها للشهادة جمال علام وعامر حسين والمراقب وغيرهم، وسوف يتم تصوير الجلسات بالصوت والصورة ومن ثم رفع شكوى للفيفا، وهو ما سيكون فضيحة جديدة في واقعة حدثت داخل المستطيل الأخضر، والمباراة تبدأ بدخول اتوبيسات الفريقين، ثم تنتهي بخروجهم من الملعب".

وأتم: "بيراميدز سيحاول التنصل من لوائح اتحاد الكرة بأنه لم يلجأ لقضاء مدني أو إداري، وسيقولون أنهم لجأوا لقضاء جنائي، وكل طرف سيحاول تفسير اللائحة على حسب أهوائه".