جيرونا يواصل مطاردة الريال في صدارة الدوري الإسباني بفوزه على أتلتيكو مدريد

واصل جيرونا مطاردة ريال مدريد في سباق المنافسة على قمة الدوري الإسباني، بعدما حقق انتصارا مثيرا في اللحظات الأخيرة 4-3 على ضيفه أتلتيكو مدريد، مساء الأربعاء، في المرحلة 19 للمسابقة.

وارتفع رصيد جيرونا الذي واصل موسمه الأسطوري في البطولة هذا الموسم، إلى 48 نقطة، لكنه ظل في المركز الثاني، بفارق المواجهات المباشرة فقط خلف الريال المتصدر المتساوي معه في نفس الرصيد، الذي نصب نفسه بطلا للشتاء في البطولة مع انتهاء النصف الأول من الموسم.

في المقابل، توقف رصيد أتلتيكو مدريد، الذي تلقى خسارته الرابعة على التوالي في المسابقة خارج العاصمة الإسبانية، عند 38 نقطة، ليظل في المركز الثالث انتظارا لانتهاء باقي مباريات المرحلة.