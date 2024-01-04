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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الدبيس يكشف علاقته بمعلول ويوجه رسالة لكولر

كريم الدبيس
كريم الدبيس

كشف كريم الديبس، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن كواليس علاقته بالتونسي علي معلول، زميله في القلعة الحمراء، وعن رأيه في أحمد فتوح، لاعب الزمالك.

وقال كريم الديبس، عبر برنامج "ملعب أون تايم"، على قناة "أون تايم سبورتس": "علي معلول، دائمًا يقدم لي النصائح، عندما أخرج من قائمة المباريات، ويظل في الحديث معي كثيرًا ويطالبني بضرورة التحلي بالصبر، ويشرح لي العديد من النقاط في المباريات والتحركات الأفضل، والمنافسة شريفة بيني وبين علي معلول، وأظل متابعته أثناء وجوده في الملعب من أجل التعلم من تحركاته".

وأضاف: "من الطبيعي أن أشعر بالضيق عندما يطالب البعض بالتعاقد مع ظهير الأيسر، والتركيز طريقي للتألق مع الأهلي عند الحصول على الفرصة المشاركة".

وتطرق للحديث عن أحمد فتوح، ليرد قائلًا: "أحمد فتوح لاعب كبير وحريف وأحبه على المستوى الشخصي".

وأردف: "أحب أن أشكر السويسري مارسيل كولر، على منحي الفرصة وأعطاني ثقة كبيرة الموسم الماضي، وتضاعفت هذه الثقة في الموسم الحالي".

وعن مشاركته بشكل أساسي في مباراة الأهلي وسيمبا بالدوري الإفريقي في تنزانيا، ليرد قائلًا: "شاركت لعدم تواجد علي معلول مع بعثة الفريق، وعندما وصلنا إلى ملعب المباراة، تحدث معي مارسيل كولر، وطالبني باللعب بشكل طبيعي وقدم العديد من الرسائل الداعمة".

وأتم كريم الديبس، تصريحاته بالحديث عن تراجع النتائج في بداية الموسم الحالي، ليرد قائلًا: "لم نبدأ الموسم بشكل جيد وواجهنا عدم التوفيق في البداية، وفي بعض المباريات خاصة أمام صن داونز في الدوري الإفريقي".

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