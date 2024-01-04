حلمي تحقق ومضيت على بياض|الدبيس يكشف تفاصيل انتقاله للنادي الأهلي| شاهد

كشف كريم الديبس، لاعب الفريق الكروي الأول بالنادي الأهلي، عن تفاصيل بداية المفاوضات من أجل انضمامه إلى القلعة الحمراء.

وقال كريم الديبس، عبر برنامج "ملعب أون تايم"، على قناة "أون تايم سبورتس": "جميع أفراد الأسرة بلا استثناء أهلاوية، وبعد كل لقاء والدي يمنحني التعليمات".

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وأكمل: "بدأت كرة القدم في مركز شباب القناطر، من عمر 4 سنوات حتى 8 سنين، تحت قيادة خالي، وبعد ذلك انتقلت إلى المقاولون العرب لمدة 3 سنين، وخطأ إداري في التسجيل حول طريقي إلى وادي دجلة".

وأردف: "انضميت لنادي وادي دجلة في سن الـ 14 عامًا، وتم تصعيدي للفريق الأول في سن الـ 17 سة، واليوناني بابا فاسليو أول مدرب منحني فرصة المشاركة مع الفريق الأول لوادي دجلة".