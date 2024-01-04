شبانة : حكم القضاء الفرنسي ضد يوسف عطال "وسام على صدره"

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الحكم الصادر في حق يوسف عطال لاعب منتخب الجزائر من القضاء الفرنسي (وسام على صدره) يفتخر به طوال حياته.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: "ماكرون الرئيس الفرنسي، سبق وخرج للدفاع عن أحد الصحف التي قامت بالإساءة للنبي محمد، بحجة أن ذلك حرية التعبير".

وأضاف: "الحرية التي يتحدث عنها الغرب، انكشفت بشكل واضح في القضية الفلسطينية، وانا فخور باللاعب الجزائري يوسف عطال المتواجد في معسكر منتخب بلاده حاليا استعدادا لامم افريقيا".

وأكمل: "فرنسا حاليا تعاني من مشكلات عديدة، بل انتشر خبر الساعات الماضية، بانتشار (البق) قبل دورة الألعاب الأولمبية المقررة خلال فصل الصيف".