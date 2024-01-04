عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الهولندي دين بروم قريب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

الهولندي جون فان
الهولندي جون فان دين بروم

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك لديه خيارات عديدة بشأن المدرب الأجنبي الجديد، ومن أبرز المرشحين الهولندي جون فان دين بروم، والتشيلي خوان سييرا، بينما الألماني فرانكو فودا بعيد عن تولي الفريق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: " الهولندي جون فان دين بروم طلب معرفة موقف الزمالك حاليا وتفاصيل أزمة القيد وخطط النادي المستقبلية قبل الموافقة على تدريب الفريق".

وأضاف: "الهولندي جون فان دين بروم قريب من تدريب الزمالك، رغم قلة عدد بطولاته، لكنه يشبه كثيرا مارسيل كولر عند قدومه إلى الأهلي، لم يكن لديه بطولات كثيرة".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

لإصابة مدافع المنتخب.. استدعاء لاعب الأهلي لمعسكر أمم أفريقيا

مفاجأة فى اللحوم الحية.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس بالأسواق والمنافذ

ترشيحاتنا

القصة حقيقية والجاني لسه عايش|مؤلف «سفاح الجيزة» يكشف كواليس وأسرارًا تذاع لأول مرة

سرايا القدس تتبني هجوم صاروخي على عسقلان في غلاف غزة

الحبس وغرامة 50 ألف جنيه عقوبة التعاقد على بيع العقارات بالمخالفة

احذر التجاهل.. أعراض إذا ظهرت عليك تدل على الإصابة بسرطان المرارة

الكشف عن عدد المفقودين جراء الزلازل القوية في اليابان

رئيس الوزراء يهنئ البابا تواضروس الثاني بعيد الميلاد المجيد بمقر الكاتدرائية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

جلد أسود.. أيتن عامر تستعرض رشاقتها بإطلالة مختلفة| شاهد

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

رفقة زوجها.. هاجر أحمد تستعرض جمالها بالأبيض| شاهد

فيديو

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

إثيوبيا تسيطر على ميناء بربرة بـ الصومال.. الخارجية المصرية والجامعة العربية تتحركان

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ