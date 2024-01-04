الهولندي دين بروم قريب من تدريب الزمالك.. تفاصيل

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن الزمالك لديه خيارات عديدة بشأن المدرب الأجنبي الجديد، ومن أبرز المرشحين الهولندي جون فان دين بروم، والتشيلي خوان سييرا، بينما الألماني فرانكو فودا بعيد عن تولي الفريق.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس: " الهولندي جون فان دين بروم طلب معرفة موقف الزمالك حاليا وتفاصيل أزمة القيد وخطط النادي المستقبلية قبل الموافقة على تدريب الفريق".

وأضاف: "الهولندي جون فان دين بروم قريب من تدريب الزمالك، رغم قلة عدد بطولاته، لكنه يشبه كثيرا مارسيل كولر عند قدومه إلى الأهلي، لم يكن لديه بطولات كثيرة".