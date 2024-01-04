عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مفاجآت جديدة بشأن قضية كهربا: الأزمة مستمرة لـ2026.. تفاصيل

صدى البلد

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن قضية محمود عبدالمنعم كهربا لاعب النادي الأهلي بشأن الغرامة المالية المستحقة لصالح نادي الزمالك، لن تحسم في الوقت الراهن، وقد تمتد حتى عام 2026.

وقال شبانة عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر شاشة قناة etc: "قضية كهربا عليكم الانتظار فيها حتى عام 2026، تم الاستئناف على الحكم الصادر بإلزام السداد، والأمور القانونية تأخذ وقتا طويلا".

وأضاف: "المحامي الدولي التونسي علي عباس، قام بالاستئناف في الحكم الصادر بإلزام كهربا بالسداد، وليس بحكم المحكمة بتغريمه 2 مليون دولار بالفوائد، لأنه حكم نهائي".

وواصل: "الزمالك كسب قضية بتغريم كهربا، ولكن المحامي الدولي للاعب عملوا خطوة مختلفة ومفاجأة كبيرة، وهي بالاستئناف على الزام كهربا بسداد الغرامة، وعند قبول الاستئناف يتم إسقاط الحكم السابق، والقضية ستأخذ المزيد من الوقت".

وزاد: "الفيفا سيعيد مناقشة قضية كهربا، وفي شهر أغسطس سيقرر الاتحاد الدولي موقفه من الاستئناف، ودائما هم في صف اللاعب أكثر من النادي، وبعدها يقدم كل طرف الأسانيد القانونية سواء محامي الزمالك أو محامي اللاعب، وستظل القضية منظورة، وسنكون قد وصلنا لعام 2026".

وأكمل: "كهربا أصبح على مشارف الـ30 عامًا، ومن الممكن أن تستمر القضية حتى وصوله لـ33 سنة، وقد تنتهي ويصبح ملزما بالدفع، بعدها يعلن اعتزاله نهائيا".

وأضاف: "من الوارد أن الفيفا يرفض الاستئناف، وبعدها يتم تصعيد القضية مجددا، ويقدم اللاعب أدلة بالعجز عن الدفع وعدم توافر العملة الصعبة وانه يتقاضى راتبه بالجنيه المصري، ولذلك فأن القضية مستمرة لسنوات مثل قضية شيكابالا على سبيل المثال".

وأكمل: "محامي كهربا تواصل مع محامي الزمالك من أجل تسديد الغرامة بدون فوائد وإنهاء الأزمة تمامًا، مع تسديد الفوائد عقب الحصول على نسبة ديبورتيفو ألافيش، لكن إدارة الزمالك رفضت تماما، وهم اصحاب الحق في القبول أو الرفض".

وتابع: "من حق الزمالك المطالبة بحقوقه بالطبع، وحتى لو اعتزال كهربا، فأنهم من حقهم المطالبة بالغرامة المالية كما فعل الأهلي مع عبدالله السعيد، ولكن في حالة إذا ما كان كهربا لديه أموال باسمه".

وأتم: "الأمور لو سارت قانونيا فأن الزمالك سينتظر كثيرا، ولذلك يجب أن يعرفوا إلى أين تسير الأمور، ولو كان هناك فرصة للحل وديا والحصول على مبلغ الغرامة، فيجب التفكير جيدا، بدلا من الانتظار لسنوات".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

حسم الأمر.. شوبير: بيراميدز يخطف لاعب الزمالك خلال الانتقالات الشتوية

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

نداء عاجل من حماس للشعوب العربية والإسلامية

ترشيحاتنا

مالك شركة وفتاة عشرينية.. أول صورة لـ ضحية شقة المعصرة

شاهد.. لحظة قصف مقر الحشد الشعبي في بغداد

على قلب رجل واحد| وزير الأوقاف يهنئ البابا تواضروس والكنائس المصرية بعيد الميلاد

بيان عاجل من السعودية بشأن تهجير أهالي غزة

ضرب لبنان وتفجير إيران.. هل تسعي إسرائيل لجر أطراف آخري لحرب غزة؟

رجل ميت .. تفاصيل صادمة عن حياة الرئيس الأوكراني زيلينسكي


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

نجاح أول عملية زرع قلب جزئي في العالم.. مفاجأت مذهلة واجهت المريض

70 شخصًا مدفونين بأوضاع غريبة.. اكتشاف مقبرة نادرة من العصور الوسطى بهذا البلد

مين أحلى ؟.. 3 نجمات بنفس الفستان الريش فى رأس السنة

الطبيعة تغضب.. لحظات مرعبة لتحطيم الأمواج سفينة فاخرة بهذه القارة.. فيديو

فيديو

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

مقطع فيديو يثير الجدل لجريمة داخل محطة قطار باليابان تحبس الأنفاس.. شاهد

شاهد.. رجل يهجم بوحشية على القاضية أثناء محاكمته في أمريكا لهذا السبب

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ