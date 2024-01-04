كريم الدبيس: كان في خلافات مع جهاز منتخب الشباب وقادر على منافسة معلول

نشر الإعلامي أحمد شوبير تصريحات نجم الأهلي، كريم الدبيس، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.

و كتب شوبير : كان في خلافات مع جهاز منتخب الشباب وقادر على منافسة معلول والناشئ دا هيكسر الدنيا 💣وهو دا حلمي وأنا لاعب.. كريم الدبيس يفتح قلبه لأول مرة في أقر وأعترف.



وتوج الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي بقيادة مدربه السويسري مارسيل كولر ببطولة كأس السوبر المصري للمرة الثالثة على التوالي، والرابعة عشرة في تاريخ القلعة الحمراء، بعد الفوز على فريق فيوتشر إف سي في المباراة النهائية، برباعية مقابل هدفين، في المباراة التي أقيمت على ملعب محمد بن زايد بالعاصمة الإماراتية أبوظبي.



وقرر مارسيل كولر، المدير الفنى للأهلى، منح لاعبى «المارد الأحمر» راحة سلبية لمدة 14 يوماً ، قبل العودة إلى التدريبات مجددًا استعدادًا لمنافسات بطولتى الدورى، ودوري أبطال أفريقيا.