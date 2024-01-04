حدث ليلا.. قوات الاحتلال تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية.. شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي.. بيان عاجل لأمريكا بعد تهديد نصر الله بالدخول في حرب مع إسرائيل

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القوات الإسرائيلية تقتحم عدة مدن بالضفة الغربية وتقتل شاباً بالرصاص في طمون

قالت وكالة الأنباء الفلسطينية الخميس، إن القوات الإسرائيلية اقتحمت مدن بيت لحم ورام الله وقلقيلية والخليل وطوباس ونابلس بالضفة الغربية.

طولها يعادل 3 ملاعب .. شاهد أكبر سفينة سياحية في العالم تستقبل ركابها

شقت أكبر سفينة سياحية في العالم- والتي تحمل اسم “أيقونة البحار” طريقها إلى بورتوريكو وبالتحديد مدينة بونس الإسبانية استعدادًا لاستقبال أول ركابها.



حاول العودة للزمالك..محمد عواد يكشف مفاجآت بشأن انتقال إمام عاشور للأهلي

علق محمد عواد حارس مرمى نادي الزمالك على صفقة انتقال إمام عاشور إلى النادي الأهلي.

قال محمد عواد عبر تصريحات تليفزيونية، مع الإعلامي إبراهيم عبدالجواد : أنا وجميع زملائي بنادي الزمالك لم تكن صفقة انتقال إمام عاشور للأهلي مفاجأة لنا، وعاشور حاول أكثر من مرة العودة للنادي قبل الانتقال للأهلي، وعقد جلسات مع مجلس الإدارة لكن كان هناك أزمة مالية منعت عودته لصفوف الفريق».



التعليم: تطعيم الجديري المائي ليس له جرعات تنشيطية ونناشد بالإجراءات الاحترازية| فيديو

أعلن شادي زلطة المتحدث باسم وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، عن ظهور أول حالة إصابة بالجديري المائي في إحدى المدارس.

بيان عاجل من أمريكا بشأن مذكرة إثيوبيا مع منطقة أرض الصومال

أصدرت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الخميس، بيانًا دعت فيه لاحترام سيادة الصومال بعد اتفاق حصلت بموجبه إثيوبيا من منطقة أرض الصومال على منفذ بحري.



قابيل وهابيل في أكتوبر..تفاصيل لحظات مرعبة داخل مطعم شهير بسبب لعنة الميراث

اتفق شقيقان على الجلوس سويا لتناول الغداء مع أصدقاء مقربين، لإنهاء الحديث والجدل حول ميراث كل منهما من والده الذي ترك أموالا طائلة، واصطحب أحد الشقيقين نجله وصديقه معه، دون أن يعلم أن الآخر يضمر في داخله شرا تجاهه.



بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

نشر جهاز مرفق الكهرباء وحماية المستهلك على الموقع الالكترونى أسعار شرائح الكهرباء الجديدة بعد زيادة الأسعار ، وأوضح الجهاز فى منشوره أن هذه الزيادة تبدأ من يناير الجارى وتنتهى فى 30 يونيو القادم فقط .



بيان عاجل لأمريكا بعد تهديد نصر الله بالدخول في حرب مع إسرائيل

نقلت وكالة "رويترز" الإخبارية، اليوم الخميس، عن مسؤول أمريكي قوله إن إدارة الرئيس جو بايدن استمعت إلى خطاب الأمين العام لحزب الله، حسن نصر الله، والذي هدد فيه بالذهاب إلى حرب مع إسرائيل في أعقاب اغتيال نائب المكتب السياسي لحركة حماس، صالح العاروري في بيروت.



المهاجم| شوبير يفجر مفاجأة عن صفقة الأهلي.. شاهد

كشف الإعلامي أحمد شوبير عن تفاصيل انتقال المهاجم الفلسطيني وسام أبو على للنادي الأهلي في فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

إعلامي شهير يفتح النار على قرارات اتحاد الكرة بسبب أزمة الشيبي والشحات

انتقد الإعلامي إبراهيم عبد الجواد، قرارات اتحاد الكرة في أزمة الشيبي والشحات عبر حسابه بموقع فيسبوك.

وكتب إبراهيم عبد الجواد: يا جماعة كفاية والله قرفنا هو لسه حد بيعمل قعدت صلح في ٢٠٢٤ انفعال قوي من إبراهيم عبد الجواد بسبب قرارات اتحاد الكرة في أزمة الشيبي والشحات.

مصدر أمني يكشف حقيقة فيديو عاطل يمارس البلطجة بالقليوبية

أعلن مصدر أمني تفاصيل جديدة بالنسبة لما تم تداوله على أحد الحسابات الشخصية عبر موقعى التواصل الإجتماعى "فيس بوك – تيك توك" من تعليق مدعوم بمقاطع فيديو تضمن إدعاء (صاحب الحساب ، مقيم بمحافظة القليوبية) بقيام رجال الشرطة بالتعدى عليه بالسب والقذف وترويع أسرته وإتلاف كاميرات المراقبة الخاصة بالعقار محل سكنه.