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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

«الجمهورية»: الدور المصري الرئيسي بالشرق الأوسط ولقاءات الرئيس تهدف لوقف إطلاق النار بغزة

الرئيس عبد الفتاح
الرئيس عبد الفتاح السيسي

أكدت صحيفة “الجمهورية” أن هناك اتصالات متواصلة ولقاءات مع مبعوثين ومسئولين من مختلف دول العالم، تجريها مصر على جميع المستويات الرسمية بهدف التوصل لتفاهمات تفضى لوقف معاناة الشعب الفلسطيني، وإنقاذه من المأساة الإنسانية التي يتعرض لها جراء الحرب الإسرائيلية.

وقالت الصحيفة، في افتتاحية عددها الصادر اليوم، الخميس، تحت عنوان "مصر - السيسي.. جهود متواصلة لحماية الأشقاء"، إن الرئيس عبد الفتاح السيسي التقى بالأمس بوفد ممثل عن الحزبين الجمهوري والديمقراطي بالكونجرس الأمريكي، حيث تطرقت المباحثات إلى العلاقات المشتركة بين الجانبين المصري والأمريكي؛ فضلا عن تطورات الأوضاع في الأراضي الفلسطينية المحتلة، حيث حرص الرئيس خلال تلك المباحثات على تأكيد رفض مصر التام لمحاولات تصفية القضية الفلسطينية وتهجير أبناء الشعب الفلسطيني عن أراضيهم.


وأوضحت أن الرئيس السيسي بحث أيضا، خلال اتصال هاتفي تلقاه من رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس متسوتاكيس، أهمية اضطلاع المجتمع الدولي بمسئولياته لوقف إطلاق النار وإنفاذ المساعدات الإنسانية لإنقاذ المواطنين العزل في القطاع من ويلات الحرب الإسرائيلية.

وأضافت صحيفة “الجمهورية” أن الدور المصري الرئيسي في منطقة الشرق الأوسط والمباحثات واللقاءات التي يجريها الرئيس السيسي على مدار الساعة تهدف لوقف إطلاق النار فى غزة، وإيصال المساعدات بالكمية المطلوبة الحماية الأرواح البريئة ومقدرات الشعب الفلسطيني، وصولاً لتحقيق حلم إقامة الدولة الفلسطينية على حدود الرابع من يونيو 1967 وعاصمتها القدس الشرقية.

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