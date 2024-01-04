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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر برخص التراب.. موعد إطلاق الأسطورة الخارقة Note 13

بكاميرا 200 ميجابكسل
بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر برخص التراب..موعد إطلاق الأسطورة ا

انطلقت سلسلة شاومي ريدمي Redmi Note 13 من شاومي في الصين في سبتمبر الماضي ومن المقرر أن تظهر لأول مرة في الهند غدًا، ولكن لدينا الآن أيضًا تأكيدًا على إطلاق عالمي حقيقي في 15 يناير.

ستستعرض شاومي ما لا يقل عن ثلاثة هواتف من شاومي Redmi Note 13 حيث تُظهر الإعلانات التشويقية طرازات Note 13 Pro و Pro+ وكاميراتها الرئيسية بدقة 200 ميجابكسل.

بكاميرا 200 ميجابكسل وسعر برخص التراب..موعد إطلاق الأسطورة الخارقة Note 13


تشارك هذه الهواتف  شاومي Redmi Note 13 أيضًا نفس شاشات OLED مقاس 6.67 بوصة بدقة 1220 × 2712 بيكسل ومعدل تحديث 120 هرتز.

 

كلا الهاتفين  شاومي Redmi Note 13 يمتلكان أيضًا معالجات بدقة تصنيع 4 نانومتر، حيث يتميز Note 13 Pro بـمعالج شركة كوالكوم الأمريكية Snapdragon 7s Gen 2 بينما يعتمد Pro+ على معالج ميدياتيك MediaTek Dimensity 7200 Ultra. نتطلع إلى الحدث الكبير وكيف ستقرر شاومي تسعير أحدث مجموعة من هواتف Redmi Note.

Note 13 Redmi Redmi Note 13 ريدمى شاومي

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