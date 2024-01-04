المعهد القومي للبحوث الفلكية: شهب الرباعيات ذروتها أمس.. ولا تسبب حرائق| فيديو

قال جاد القاضي، رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية، إن الـشهب هي الغبار الكوني الذي يحيط ببعض الأجرام السماوية، مؤكداً أنه عندما تقترب الأجرام من الأرض، الغبار الكوني يدخل من الغلاف الجوي في صورة أجسام لامعة "الشهب".

شهب الرباعيات يتم رؤيتها بالعين المجردة

وأضاف جاد القاضي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "صباح الخير يا مصر" المذاع عبر القناة الأولى، أن شهب الرباعيات ذروتها كانت أمس، الأربعاء، ومستمرة اليوم، وهي عبارة عن 40 شهابا في الساعة، لافتاً إلى أن الشهب تنطفئ قبل وصولها للأرض ولا تسبب حرائق، أو أي تأثير سلبي على الأرض.

وأشار رئيس المعهد القومي للبحوث الفلكية إلى أن شهب الرباعيات يتم رؤيتها بالعين المجردة، لافتاً إلى أن هناك زخات شهب، تضم أكثر من 100 شهاب في الساعة.