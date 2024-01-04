جميل عفيفي: الرئيس السيسي غيَّر رؤية العالم تجاه ما يحدث في غزة

قال الكاتب الصحفي جميل عفيفي، إنه منذ يوم 7 أكتوبر وبعده نجد أن الرئيس عبد الفتاح السيسي اتخذ أكثر من مسار يتعلق بما يحدث فى غزة، الأول: هو المسار السياسي، والثاني: الإنساني، والثالث: الأمني.

وأضاف الكاتب الصحفي جميل عفيفي، خلال حواره ببرنامج “صباح البلد” المذاع عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامية هند النعساني، ويرأس تحريره الكاتب الصحفي أحمد حمدي، أن الرئيس السيسي اتصل أو أتت له اتصالات تقريبا من كل زعماء العالم، وكانت هناك قمم، وبالتالي الرئيس السيسي يوضح نقطة أنه إذا اراد العالم السلام، فعليه حل القضية الفلسطينية.

وأوضح أن الرئيس السيسي غير رؤية العالم تجاه ما يحدث في غزة، لأنه شرح الصورة الحقيقية التي تجري على أرض قطاع غزة.