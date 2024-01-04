أحمد عبد القادر يؤدي العمرة مع بداية العام الجديد| شاهد

شارك أحمد عبد القادر، لاعب النادي الأهلي، صوراً عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام”.

وظهر أمام الكعبة أثناء أدائه العمرة، وكتب: “عام جديد.. اللهم تقبل عمرتنا واجعلنا من عبادك الصالحين ووفقني في اختياري وفيما هو خير لي”.

حقيقة رحيل أحمد عبد القادر

وأكد الإعلامي هاني حتحوت، خلال تقديمه برنامج “الماتش” المذاع على قناة “صدى البلد”، أنه تم التواصل مع مسئولين في نادي الوكرة القطري والنادي الأهلي المصري، وكلاهما نفى وجود اهتمام بضم أحمد عبد القادر في انتقالات يناير المقبلة.

وتابع: “قد يكون هناك جديد في الفترة المقبلة، وتكون هناك مناقشات أخرى جانبية لتحديد موقف اللاعب من الرحيل أو البقاء”.