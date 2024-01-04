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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

اقتصاد

البورصة المصرية تعتزم إطلاق مؤشر الشريعة خلال 2024

صدى البلد

تستهدف البورصة المصرية تفعيل وتشغيل عدد من المؤشرات والأدوات المالية الجديدة خلال العام الجاري، منها مؤشر الشريعة وسوق المشتقات المالية، في إطار استراتيجية البورصة لتنشيط سوق المال وذلك بحسب أحمد الشيخ، رئيس مجلس إدارة البورصة في مقابلة مع الشرق بلومبرج.

أضاف الشيخ ، أنه سيتم إطلاق أداة الحصص العقارية خلال نفس العام، متوقعاً طرح شهادات الكربون في الربع الأول الجاري.

حقق المؤشر الرئيسي للبورصة المصرية "EGX30" عائداً بنسبة 70.53%، خلال العام الماضي، وهو العائد الأعلى منذ عدة سنوات، وفيما ارتفع رأس المال السوقي للبورصة إلى 1.72 تريليون جنيه بزيادة 78.9% عن عام 2022، زادت نسبة رأس المال السوقي إلى الناتج المحلي الإجمالي إلى 16.9% وهي الأعلى منذ عام 2017.

وتستهدف استراتيجية جديدة لتطوير البورصةالمصرية، تتضمن 7 محاور مُقسَّمة إلى 60 بنداً لتنشيط الطلب وتعزيز استثمارات المؤسسات والأفراد محلياً وإقليمياً ودولياً، بحسب بيان صادر عن البورصة نهاية الشهر الماضي.

تتضمن الاستراتيجية تقديم أدوات مالية جديدة تُلبي مختلف احتياجات المتعاملين ومستويات تقبل المخاطر وتعظيم العائد، ومن أهمها مؤشر الشريعة، والمشتقات المالية، وشهادات الكربون، والحصص العقارية.

وتستطيع بورصة مصر جذب استثمارات خليجية عربية وعالمية لمؤشر الشريعة المزمع إطلاقه قريباً، بحسب الشيخ الذي اعتبر أن حجم السوق وتنوعها وقدرتها على مواجهة التحديات الاقتصادية يمثل ميزة نوعية عن منافسيها في الدول المجاورة.

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