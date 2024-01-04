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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

جامعة قناة السويس: فتح باب التقديم لجائزة العطاء والوفاء حتى 31 مارس

رئيس الجامعة
رئيس الجامعة

أكد الدكتور ناصر مندور، رئيس جامعة قناة السويس، أن جائزة العطاء والوفاء للأساتذة العاملين والمتفرغين تعد من أهم وأكبر الجوائز التشجيعية التي تحرص الجامعة على تنظيمها على مدى عدة سنوات مضت. 

وتابع أن الجائزة تهدف إلى تكريم الأساتذة الجامعيين الذين يسهمون بجهدهم العلمي، والمجتمعي في إعلاء شأن الجامعة، والارتقاء بالمنظومة البحثية والتعليمية، والمجتمعية بها.

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ويتم الإعلان عن الجائزة في جميع كليات الجامعة، في شهر يناير من كل عام، ويتم التقدم لها حتى موعد غايته 31 مارس 2024.

تنفذ فاعليات الجائزة بإشراف عام الدكتور أحمد زكي نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.

وتتم فعالياتها بإشراف تنفيذي المهندسة وفاء إمام مدير عام مشروعات البيئة، ومنى أوزوريس مدير إدارة متابعة المشروعات البحثية والتطبيقية.

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