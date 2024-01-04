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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

أبو فريخة: نهدف لتأهل منتخب مصر للسلة إلى أولمبياد باريس

صدى البلد

أعرب مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة، عن سعادته بتتويج المنتخب بلقب البطولة العربية رجال، وذلك بعد الفوز على ليبيا في مباراة الدور النهائي.

وقال مجدي أبو فريخة، في تصريحات عبر برنامج “الريمونتادا” على قناة “المحور”: "مبروك لمصر وللجماهير التتويج بتلك البطولة".

وأضاف: "في شهر يوليو القادم هناك تصفيات أولمبياد باريس، ونحاول أن نصل إلى الأولمبياد، التي لم نشارك بها منذ فترة طويلة".

واختتم تصريحاته قائلًا: "نحاول بأقصى جهد للوصول للأولمبياد، وأيضًا لدينا بطولات دولية وأفريقية لفرق الشباب والناشئين، ونحن نحاول صناعة قاعدة جيدة من اللاعبين".

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