مجدي أبو فريخة: لا نفاوض أوجستي بوش.. وهؤلاء المرشحون لتدريب منتخب السلة

كشف مجدي أبو فريخة، رئيس الاتحاد المصري لكرة السلة المرشحين لتدريب المنتخب الأول رجال، خلال الفترة المقبلة.

وقال مجدي أبو فريخة في تصريحات عبر برنامج الريمونتادا على قناة المحور: "أشكر روي رانا على الفترة التي قضاها معنا، واللاعبون استفادوا منه، وكرة السلة المصرية استفادت منه كثيرًا".

وأضاف: "نسعى لتعويض روي رانا بمدرب جيد، ولا توجد محاولات للتعاقد مع أوجستي بوش، المدير الفني للأهلي، فهو يفضل الاستمرار مع الأحمر".

وأتم مجدي أبو فريخة تصريحاته قائلًا: "هناك أكثر من مرشح لتدريب منتخب السلة في الفترة القادمة، والمعروف منهم بالنسبة للجماهير المصرية، المدرب الألماني الذي سبق له تدريب الاتحاد السكندري، وهناك أكثر من سيرة ذاتية نقوم بدراستها أيضًا".