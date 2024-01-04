إصابات مباشرة.. حزب الله يقصف تجمعات جنود جيش الاحتلال

أعلن حزب الله اللبناني، اليوم الخميس، استهداف تجمع لجنود جيش الاحتلال الإسرائيلي في شتولا، مؤكدا تحقيق إصابات مباشرة.

وقال حزب الله، في بيان عسكري: “استهدفنا تجمعا لجنود العدو الإسرائيلي في شتولا وحققنا إصابات مباشرة”.

وفي وقت سابق من اليوم، أعلن حزب الله، مقتل 3 من عناصره بينهم القيادي حسين يزيك في ضربة إسرائيلية جنوبي لبنان.

قال مصدران أمنيان لـ"رويترز"، إن مسؤولاً محلياً في حزب الله اللبناني وثلاثة أعضاء آخرين في الجماعة قتلوا في وقت متأخر من مساء الأربعاء، في ضربة إسرائيلية على جنوب لبنان.

وبذلك يرتفع عدد ضحايا الغارات الإسرائيلية على جنوب لبنان الأربعاء، إلى 9 من أعضاء حزب الله في أحد أكثر الأيام دموية للجماعة منذ أن بدأت تبادل إطلاق النار عبر الحدود مع إسرائيل في أكتوبر.