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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تحذير للحوامل من الاقتراب ومخالطة الأطفال المصابين بالجديري المائي

صدى البلد

بعد تحذير وزارة التربية والتعليم من انتشار  الجديري المائي،  ننشر مجموعة من المعلومات الطبية الهامة عن مرض الجديري المائي  هو مرض بيصيب أطفال المدارس بشكل كبير .
 ويبدأ المرض بإحساس الطفل بوعكة بسيطة وارتفاع في درجة الحرارة بسيطة أو كحة بسيطة و بعدها يظهر عليه بعدها طفح جلدي في كل جسمه حتى فروة الرأس.

ويفضل عزل الطفل المصاب بمرض الجديري المائي عن الأطفال أقل من سن سنتين والسيدات الحوامل لأن في خطر على الفئة دي من التقاط العدوى.

ويجب المحافظة على النظافة الشخصية لطفلك أثناء فترة العلاج مع الانتباه إلى تنظيف أدواته وفوطته وملابسه في درجات حرارة عالية لتعقيمها..

كما تجب المحافظة على نظافة سرير طفلك وتغيير الملاءات وغلاف الوسادة باستمرار وعدم التردد في استشارة طبيبك المختص عند إصابة طفلك  .

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