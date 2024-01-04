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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

نداء عاجل من حماس للشعوب العربية والإسلامية

حركة حماس
حركة حماس

دعت حركة المقاومة الفلسطينية “حماس”، اليوم الخميس، إلى تصعيد التضامن مع الشعب الفلسطيني حتى وقف العدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي.

وقالت حركة حماس، في بيان: “نجدّد نداءنا ودعوتنا للشعوب العربية والإسلامية والحرّة حول العالم إلى مواصلة وتكثيف حراكها وفعالياتها التضامنية مع قطاع غزة، خلال الأيام القادمة، وخاصة الجمعة والسبت والأحد، للتعبير عن رفض العدوان وحرب الإبادة والتطهير العرقي في قطاع غزة، والتنديد باغتيال القائد الشهيد صالح العاروري وإخوانه في بيروت، وإدانة الدعم الغربي لاسيّما الأمريكي الذي يمد الاحتلال الصهيوني يومياً بالسلاح لقتل الأطفال والمدنيين العزّل”.

وأضافت: “لقد فاق حجم الجرائم التي يرتكبها جيش الاحتلال في قطاع غزة كل الأوصاف، وتجاوز فيها كل الحدود بانتهاكه لكافة الأعراف والقوانين الدولية، إلى الدرجة التي بات فيها يهدد الإنسانية وقيمها، ما يستدعي وقفة عالمية للجم هذا التوحّش، ولإنهاء أبشع احتلال إحلالي عرفه التاريخ، وذلك نصرة للشعب الفلسطيني وانتصاراً لقيم الإنسانية والعدالة”.

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