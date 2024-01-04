فوربس تختار الفريق أسامة ربيع ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين لعام 2023

أعلنت مجموعة "فوربس" اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس، ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط لعام 2023.

ضمت قائمة فوربس هذا العام ١٠٠ قائد أعمال من جنسيات مختلفة من القيادات التنفيذية لأهم المؤسسات التي تساهم في مسيرة نمو اقتصاديات الشرق الأوسط.

وجاء اختيار الفريق أسامة ربيع رئيس هيئة قناة السويس في المركز الخامس عشر ضمن القائمة في قطاع الخدمات اللوجستية.

ويأتي هذا الاختيار للعام الثالث على التوالي حيث سبق اختياره ضمن قائمة أقوى الرؤساء التنفيذيين في الشرق الأوسط خلال العامين الماضيين.

ووفقاً لفوربس؛ فإن تصنيف الرؤساء التنفيذيين يتم وفقا لعدة عوامل منها: إنجازات وأداء الرؤساء التنفيذيين خلال العام الماضي، بالإضافة إلى الابتكارات والمبادرات التي تم تنفيذها، وقياس مدى تأثيرهم على المنطقة، والدول التي يعملون فيها، والأسواق التي يشرفون عليها، علاوة على حجم المؤسسات والهيئات والشركات التي يقوموا بإدارتها.

ويأتي ذلك تتوجياً لجهد كافة العاملين بالهيئة والإشراف والمتابعة الدائمة للرئيس عبد الفتاح السيسي.