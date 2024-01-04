شؤون البيئة بالشرقية تفتش على 130 منشأة غذائية وصحية وصناعية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على ضرورة تكثيف الحملات التفتيشية والرقابية المفاجئة على الأسواق والمحال التجارية والمخابز والمراكز الصحية للتأكد من صلاحية المعروض ومدى مطابقته للمواصفات القياسية والإشتراطات الصحية وتطبيق القانون على المخالفين واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيالهم.

وشدد محافظ الشرقية على إلزام المنشآت الغذائية والصحية بالتعقيم اليومي والنظافة داخل تلك المنشآت إلى جانب إلزام العاملين بارتداء الزي الرسمي وأغطية الرأس والكمامات والقفازات واستبدالها بشكل دوري والعناية بالنظافة الشخصية وتوفير معقمات ثابتة في المطاعم بجانب مغاسل الأيدي ، فضلاً عن التأكد من حصول المنشأة والعاملين بها على التراخيص اللازمة ، والتخلص الآمن من النفايات وكذلك مراجعة صلاحية المواد الغذائية والأدوية حفاظًا على صحة المواطنين بالمحافظة.

وفي سياق متصل أوضح المهندس ماهر الشناف مدير إدارة شؤون البيئة بالديوان العام أنه تم التنسيق مع مديرية الصحة وإدارة السلامة والصحة المهنية بمديرية القوى العاملة للتفتيش على (130) منشأة (98منشأة غذائية - 26 منشأة صناعية وحرفية - 6محطات تموين سيارات) بمركزي الزقازيق وأبو كبير وحيي أول وثان الزقازيق خلال شهر ديسمبر الماضى ، وذلك لإحكام الرقابة والسيطرة على المنتجات المعروضة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأسفر التفتيش عن تحرير (150) محضر ما بين (نظافة - سلامة وصحة مهنية – محاضر بيئة - عدم حمل شهادات صحية للعاملين بالمنشأة – محاضر جنح صحية - عدم التخلص الأمن من المخلفات ) ، فضلاً عن اعدام (3.3طن) طن مواد غذائية (دقيق - مكرونة - حليب - سمن - سلطة - زبادى - صلصة - لحوم - شيكولاتة - مخلل - خل - زيت )غير صالحة للاستخدام الآدمي بالإضافة لإعدام (669) لتر عصائر ومشروبات غازية كما تم التوصية بغلق (6) منشآت بعد انتهاء الإجراءات القانونية تجاهها.