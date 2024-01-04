في إطار استراتيجية تطوير البنية التحتية|رئيس مدينة رأس غارب يتفقد مشروع رصف الطرق

قام اللواء ممدوح نديم، رئيس مدينة رأس غارب، في إطار التزامه الراسخ بتحسين البنية التحتية وتعزيز المظهر الحضري لمدينته، بجولة تفقدية ميدانية لمتابعة عن كثب أعمال رصف الطرق في مختلف قطاعات المدينة.

تمحورت جهود اللواء نديم حول التحقق من نسبة تنفيذ الأعمال، حيث قام بمتابعة عمليات رصف الطرق وتركيب البردورات والانترلوك في شوارع منطقة الـ 96 ج. وتم أيضًا استكمال إنشاء الأرصفة بجوار عمارات ال 253 ج وتحسين شوارع عمارات الـ 168 في منطقة الصحراوية.

وفي خطوة تعزز من سلامة وجمال البيئة، تم تثبيت أعمدة الإنارة بنجاح في منطقة عمارات الـ 253، مما سيسهم بشكل كبير في تحسين الإضاءة العامة وراحة المواطنين في تلك المناطق.

وأشار اللواء نديم إلى أنه جارٍ العمل على إنشاء الأرصفة في شوارع تقسيم الشباب، وذلك ضمن الإجراءات المخططة ضمن الخطة الاستثمارية لتطوير المدينة.

يأتي هذا الجهد المستمر في إطار توجيهات اللواء عمرو حنفى، محافظ البحر الأحمر، الذي أكد على أهمية متابعة المشروعات الجارية في مدن المحافظة وتحسين المظهر الحضري لتقديم أفضل الخدمات للمواطنين.

يعكس هذا النشاط الحكومي التفاني في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطنين، ويعزز مكانة مدينة رأس غارب كواحدة من المدن الرائدة في مجال تحسين البنية التحتية وتطوير المجتمع.