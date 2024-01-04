أوهمهما بالسفر للسعودية.. ضبط محاسب بسوهاج استولى على مبالغ مالية من شخصين

تمكن ضباط مباحث مركز شرطة المنشاة بمديرية أمن سوهاج، بالتعاون مع الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، من ضبط محاسب بشركة خاصة للسفريات والسياحة؛ إثر اتهامه بالاستيلاء من شخصين على مبالغ مالية، بزعم قدرته على تسفيرهما للمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يفِ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

تفاصيل الواقعة

وتعود أحداث الواقعة عندما تلقى اللواء محمد عبدالمنعم شرباش، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور مركز شرطة المنشاة، يفيد بتحرير محضر من الإدارة العامة لمباحث الأموال العامة منطقة جنوب الصعيد، يتضمن بلاغ المدعو “خالد ر.ق.ا”، 24 سنة، حاصل على دبلوم زراعة، وشخص آخر، يقيمان بدائرة المركز.

وتضمن البلاغ تضررهما من المدعو “أحمد م.ا.ا”، 35 سنة، محاسب بشركة خاصة للسفريات والسياحة، ويقيم دائرة المركز؛ إثر استيلائه منهما على مبالغ مالية؛ بزعم مقدرته على تسفيرهما للمملكة العربية السعودية إلا أنه لم يفٍ بوعده ورفض رد المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب إثبات التحريات صحة المعلومات الواردة، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تم ضبط المتهم وبمواجهته أقر بارتكاب الواقعة وتعهد برد المبالغ المالية، وحُرر المحضر اللازم بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيقات.