الإصلاح والتنمية: القضية الفلسطينية مركزية والدولة حكومة وشعبا ترفض مخطط التهجير

ثمن المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية، الجهود المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء فى فلسطين سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة، مثمنا إنشاء الهلال الأحمر المصري عن إقامته مخيمات ضخمة بطلب من القيادة السياسية المصرية جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة، ويتسع المخيم لأكثر من 6 آلاف شخص، ويوفر كافة الخدمات الإغاثية والطبية بجانب توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه بشكل يومى للمقيمين بالمخيم.

وطالب عبد النبى في بيان صادر عنه، بتسريع عمليات نقل المصابين والجرحى و مرضى السرطان إلى الجانب المصرى لتلقي العلاج أو تزويد هيئة الهلال الأحمر المصرى بالأدوية اللازمة وتكثيف بناء خيام الرعاية الطبية داخل قطاع غزة، مع بناء مركز طبي متكامل على حدود المعبر يساهم فى الكشف عن المرضي وتسريع عملية دخول المحتاج منهم للرعاية داخل مصر، خاصة مرضى الأورام.

وأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية على مركزية القضية الفلسطينية، ورفض الدولة المصرية حكومة وشعبا لمخطط التهجير، مؤكدا أن الدولة المصرية وضعت خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن دعمنا للقضية الفلسطينية دعما غير مشروط.

وشدد على ضرورة استمرار الضغط لوقف الحرب وبدا مفاوضات جادة لخطة سلام شامل يهدف الى حل الدولتين على حدود ٦٧ وان تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ".