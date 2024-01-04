عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

الإصلاح والتنمية: القضية الفلسطينية مركزية والدولة حكومة وشعبا ترفض مخطط التهجير

القضية الفلسطينية
القضية الفلسطينية

ثمن المهندس علاء عبد النبى نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية،  الجهود المصرية الحثيثة لدعم الأشقاء فى فلسطين سواء فى الضفة الغربية أو قطاع غزة، مثمنا إنشاء الهلال الأحمر المصري عن إقامته مخيمات ضخمة بطلب من القيادة السياسية المصرية جنوب غرب خان يونس بقطاع غزة، ويتسع المخيم لأكثر من 6 آلاف شخص، ويوفر كافة الخدمات الإغاثية والطبية بجانب توفير الاحتياجات الأساسية من المواد الغذائية والمياه بشكل يومى للمقيمين بالمخيم.

 

وطالب عبد النبى في بيان صادر عنه، بتسريع عمليات نقل  المصابين والجرحى و مرضى السرطان إلى الجانب المصرى لتلقي العلاج أو تزويد هيئة الهلال الأحمر المصرى بالأدوية اللازمة وتكثيف بناء خيام الرعاية الطبية داخل قطاع غزة، مع بناء مركز طبي متكامل على حدود المعبر يساهم فى الكشف عن المرضي وتسريع عملية دخول المحتاج منهم للرعاية داخل مصر، خاصة مرضى الأورام. 

 

وأكد نائب رئيس حزب الإصلاح والتنمية على مركزية القضية الفلسطينية، ورفض الدولة المصرية حكومة وشعبا لمخطط التهجير، مؤكدا أن الدولة المصرية وضعت خطوط حمراء لا يمكن تجاوزها، وأن دعمنا للقضية الفلسطينية دعما غير مشروط.

وشدد على ضرورة استمرار الضغط لوقف الحرب وبدا مفاوضات جادة لخطة سلام شامل يهدف الى حل الدولتين على حدود ٦٧ وان تصبح القدس الشرقية عاصمة لدولة فلسطين ".

 

علاء عبد النبى حزب الاصلاح والتنمية الهلال الأحمر غرب خان يونس قطاع غزة خان يونس القضية الفلسطينية المواد الغذائية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

800 جنيه| تراجع سعر الذهب في محال الصاغة.. وعيار 21 يعود مجددًا

200 جنيه| الحكومة تفجر مفاجأة بشأن سعر أسطوانة البوتاجاز الحقيقي

بسبب الدولار .. مفاجأة فى أسعار الكهرباء 2024

غضب جماهيري ضد فيتوريا| بديل كوكا يثير أزمة.. ومدافع الأهلي ينقذ المنتخب

بعد انخفاض الأعلاف.. تحرك جديد فى أسعار الدواجن اليوم الخميس

لاعب الاتحاد السكندري على رادار الأهلي.. وصفقة جديدة من فيوتشر

عاجل| زيادة تصل إلى 15% في زيوت الطعام.. والتطبيق بداية من يناير| قائمة الأسعار

حالة واحدة للتجديد.. ما موعد صرف شهادات 25% في بنكي مصر والأهلي؟

ترشيحاتنا

البنك المركزي: تراجع الاستثمارات بأذون الخزانة لـ4.8 تريليون جنيه في أغسطس 2023

محمد دحلان: أشكر الرئيس السيسي لرفضه تهجير الفلسطينيين

جلسة للمنتخب للتعريف بالمنشطات استعدادا لبطولة الأمم الإفريقية

اجتماع عاجل بـ «التعليم» لبحث استعدادات عقد الحوار المجتمعي لتطوير الثانوية العامة

أسعار فولكس فاجن جولف 2024 الهاتشباك الجديدة

رمضان السيد: صلاح تخطى جميع نجوم العالم.. ولاعب مخلص لـ منتخب مصر


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

على الهواء.. الذباب يتسبب في ورطة لـ مذيع كويتي

ظهور صادم لـ عمرو سعد عبر إنستجرام .. شاهد

فنانة بولندية تبيع رسومات من صنع «الكلاب الآلية» بهذا المبلغ| شاهد

وصلة رقص لابنة عمرو دياب برفقة صديقاتها |شاهد

فيديو

لا يصدق.. مقطع فيديو للرئيس الأوكراني يقلب مواقع التواصل

فيديو لا يصدق.. لحظات تحبس الأنفاس لانقلاب طائرة لكرة نار ثم رماداً

عايشة قصة حب.. حقيقة ارتباط شيرين عبدالوهاب بخطيب سابق لفنانة شهيرة |فيديوجراف

مقطع فيديو للحظات انزلاق جرافة تابعة للجيش الإسرائيلي

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

شريف عابدين

شريف عابدين يكتب: الضيوف !

أمل خالد الشيخ تكتب: إلى خليلة قلبي ابنتي التي لم أرها

إبراهيم النجار

إبراهيم النجار يكتب: هل تفعلها إسرائيل !

خالد الشناوي

خالد الشناوي يكتب: ليلة على أعتاب كريمة الدارين السيدة نفيسة

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبد العزيز يكتب: نودع عاما مضى ونستقبل الجديد

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية منتجات الألبان عالميا وأهم الدول المنتجة لها

عصام الدين جاد

عصام الدين جاد يكتب: العلامة مصطفى محمود

نجاة عبد الرحمن

نجاة عبد الرحمن تكتب: فقط فى مصر المحروسة

اﻟﻤﺰﻳﺪ