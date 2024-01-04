فنانة بولندية تبيع رسومات من صنع «الكلاب الآلية» بهذا المبلغ| شاهد

افتتحت فنانة بولندية تدعى أغنيشكا بيلات معرضًا جديدًا بعنوان "هيتروبوتا Heterobota"، يضم 36 لوحة مستقلة من صنع الكلاب الآلية للبيع مقابل 40 ألف دولار أمريكي للقطعة الواحدة.

أمضت بيلات أشهرًا في تدريب ثلاث كلاب آلية ذات أربع أرجل طورتها شركة بوسطن ديناميكس لتثبيت فرشاة الرسم في "أفواهها" وتحريكها عبر لوحة قماشية كبيرة، وتحويل الطلاء إلى أشكال مجردة.

رسومات مستوحاة من الحقيقة

ابتكرت الروبوتات التي تعمل بالذكاء الاصطناعي أعمالاً فنية مستوحاة من فنانين حقيقيين مثل أسلوب جان ميشيل باسكيات الفني ولوحات سي تومبلي التي تعتمد على الخط، وقد بيع بعضها بمبلغ يصل إلى 40 ألف دولار في المزاد.

وعلى الرغم من أن بيلات تعمل مع الروبوتات يوميًا، إلا أنها لا تزال لا تفهمهم جيدًا، لذلك فهي تعمل مع مهندسين من شركة بوسطن ديناميكس لتشكيل شخصيات الكلاب الآلية، بحسب ما ورد في تقرير بصحيفة الديلي ميل البريطانية.

وتستخدم بيلات والمهندسون الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي والبرمجيات لتدريب الكلاب الآلية، مؤكدة أن الكلب الآلي يستطيع رسم لوحة واحدة كل ثلاثة أيام، كما أنها خصصت لهم مكانا داخل المعرض لإعادة شحن طاقتهم.

رسومات من صنع «الكلاب الآلية» 3

رسومات من صنع «الكلاب الآلية» 4

رسومات من صنع الكلاب الآلية 1

رسومات من صنع الكلاب الآلية 2