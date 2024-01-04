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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

لبحث التحركات المقبلة.. اجتماع عاجل في إيران بعد هجوم كرمان

كرمان
كرمان

أفاد التلفزيون الإيراني، اليوم الخميس، بأن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني عقد اجتماعاً لبحث هجوم كرمان وطبيعة التحركات المقبلة.

وكان الحرس الثوري الإيراني، قال اليوم، الخميس، إن تفجيرات كرمان هدفها زعزعة أمن إيران، مؤكدا أنها جعلت أنصار قاسم سليماني أكثر إصرارا على معاقبة المجرمين.

وأعلن مسئولون إيرانيون، اليوم الخميس، مقتل ما لا يقل عن 84 شخصًا في تفجيرات كرمان، مؤكدين أنهم قاموا بمراجعة عدد القتلى مرة أخرى بعد التحديثات.

 وقالت السلطات الصحية الإيرانية، إن عدد القتلى السابق البالغ 103 تم تعديله مرتين بعد أن أدرك المسئولون أن بعض الأسماء تكررت في قائمة الضحايا، مشيرين إلى أن العديد من الجرحى في حالة حرجة، لذا فإن عدد القتلى قد يرتفع.

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وفي وقت سابق، نقلت وكالة الصحافة الفرنسية عن مستشار للرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي، قوله إن الولايات المتحدة وإسرائيل هما المسئولتان عن انفجارات إيران، التي وقعت أمس، الأربعاء، وأودت بحياة 103 أشخاص.

وكانت الخارجية الأمريكية، قالت في وقت سابق، إن الولايات المتحدة ليست ضالعة بأي شكل في انفجارات إيران، مشددة على أنه "لا سبب للاعتقاد بضلوع إسرائيل فيها".

كرمان ايران

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