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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

تفاصيل إتمام أول إصدار توريق بقيمة 616 مليون جنيه مصري

صدى البلد

 أعلنت شركة “وان فاينانس” لخدمات التمويل الاستهلاكي عن إتمام أول إصدار توريق لها بقيمة 616 مليون جنيه مصري، وهو الإصدار الأول ضمن برنامج إصدار سندات توريق متعدد الإصدارات.

تم الإصدار على ثلاث شرائح بتواريخ استحقاق مختلفة (13 شهرًا، و36 شهرًا، و48 شهرًا) بقيم تبلغ 131.8 مليون جنيه مصري، 328.9 مليون جنيه مصري، و155.3 مليون جنيه مصري على التوالي. 

حصلت الشرائح الثلاث على تصنيف ائتماني P1 (SF) وفقًا لتقييم شركة MERIS للتصنيف الائتماني.

في هذا السياق، أوضح حازم مدني، الرئيس التنفيذي، أن هذا الإصدار هو جزء من برنامج إصدار سندات توريق بقيمة إجمالية تصل إلى 3 مليارات جنيه. 

وشدد مدني على أن النجاح في عملية التوريق سيسهم في قدرة الشركة على تحقيق أهدافها في تعزيز الشمول المالي من خلال طرح منتجات مالية متنوعة لتعزيز القدرة الشرائية لعملاء الشركة وتلبية احتياجاتهم المتنوعة، إضافة إلى التوسع في عمليات التمويل وتحقيق نمو مستدام وتحسين مستويات الربحية واستهداف فئات مختلفة في السوق المصرية.

يأتي هذا الإصدار من خلال مشاركة مؤسسات مالية رئيسية، حيث قام البنك التجاري الدولي بدور المستشار المالي ومدير الطرح ومروج الاكتتاب، وقام البنك العربي الأفريقي بالتعاون مع البركة كابيتال بدور الكفيلين وتغطية الاكتتاب. 

وقام البنك العربي الأفريقي الدولي بدور أمين الحفظ، وتولى مكتب الدريني دور المستشار القانوني، في حين قام مكتب بيكر تيللي بدور المدقق المالي.

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